Wtorek 18 maja 2021 Sony nawiązuje współpracę ze Steamem

Autor: Wedelek | źródło: Steam | 05:45 Ostatnia aktualizacja Steama wprowadziła do sklepu nową grupę dedykowaną PlayStation Studios w ramach której zgrupowane są wszystkie produkcje od Sony dostępne na platformie Valve. Aktualnie znajdziemy tam 41 pozycji, z czego tylko połowa jest widoczna, a reszta nie ma jeszcze opisu. To oznacza, że Sony ma szerszy plan ekspansji swojej oferty na PCty i to zarówno w kwestii samych gier jak i dodatków do nich, a w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się kolejnych premier na blaszakach. W tym momencie rodzi się pytanie czy współpraca z Valve będzie jednostronna czy może Sony zdecyduje się na wprowadzenie jakiejś formy integracji ze Steam na swoich konsolach.



Pytany o tę kwestię Gabe Newel, czyli szef Valve dość enigmatycznie odpowiada, że wszystkiego dowiemy się jesienią dając tym samym pole do popisu wszelkiej maści spekulantom. Niektórzy z nich sugerują nawet, że na blaszaki trafi część z zapowiedzianych na tę generację gier ekskluzywnych od Sony. A tych jak wiadomo w całym cyklu życia PlayStation 5 ma być w sumie 25, z czego połowa to zupełnie nowe IP.



Osobiście uważam taki scenariusza za nierealny i spodziewałbym się raczej premiery kolejnych gier dla PS4 na komputerach PC i premiery na konsolach Sony nowogeneracyjnych gier z uniwersum Halflife, w tym przeznaczonego dla VR Alyxa.







