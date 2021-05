Kubernetes dla początkujących - wszystko, co powinieneś wiedzieć

Aplikacje i systemy informatyczne coraz rzadziej są uruchamiane na fizycznych serwerach, które często powodowały problemy z alokacją zasobów. Obecnie standardem stała się konteneryzacja, czyli umieszczanie poszczególnych komponentów aplikacji w kilku, kilkunastu, a nawet kilkuset zbiorach, czyli kontenerach. Tymi jednak musimy w jakiś sposób zarządzać. Na taką automatyzację pozwala orkiestracja, a najpopularniejszym narzędziem, które ją obsługuje, jest właśnie Kubernetes. Czym charakteryzuje się ta platforma?







Kubernetes - co to jest?

Co to jest Kubernetes, oprócz tego, że pozwala zarządzać kontenerami na dużą skalę? Stworzone przez Google narzędzie to platforma typu open-source, która od momentu jej upublicznienia w 2014 roku jest rozwijana zarówno przez giganta z Mountain View, jak i poszczególnych użytkowników narzędzia. Google Kubernetes (nazywany też K8s) pozwala na organizację klastrów maszyn wirtualnych i grupowanie kontenerów w zasobnikach, czyli podstawowej jednostce operacyjnej platformy. Dzięki temu użytkownik nie musi martwić się o dostosowywanie budowanej aplikacji do wymagań infrastruktury. Kubernetes samodzielnie rozdziela poszczególne usługi (procesy, biblioteki czy pliki) pomiędzy poszczególne serwery i klastry. Jakie są główne zalety Kubernetes? Skalowalność kontenerów To, co nie do końca udało się uzyskać przy uruchamianiu aplikacji na fizycznych serwerach, jest jedną z cech charakterystycznych dla Kubernetes. Mowa o skalowalności kontenerów. Platforma zapewnia idealną skalowalność bez względu na to, ile wykonujemy akcji czy ile maszyn wykorzystujemy. Szybko możemy też zmniejszyć zapotrzebowanie na zasoby, korzystając z komend, interfejsu użytkownika lub w sposób automatyczny. Samoczynne naprawianie Kiedy zarządzamy środowiskiem produkcyjnym ręcznie, musimy na bieżąco pilnować tego, by nie dopuścić do przerw w dostępności aplikacji. Google Kubernetes może zrobić to za nas. Platforma wymusza wyłączenie kontenerów, które nie odpowiadają na zapytania oraz restartuje te, które przestały działać. Dzięki nieustannemu monitorowaniu stanu każdej instancji natychmiast reaguje, np. automatycznie wycofując zmiany. Centralizacja Co ważne, korzystanie z Kubernetes jest też intuicyjne i wygodne. Platforma umożliwia zarządzanie wszystkimi klastrami, serwerami i kontenerami z jednego miejsca. Poznaj Kubernetes od strony praktycznej i teoretycznej Przygotowany przez Partnera Google Cloud ebook jest idealnym materiałem, który odkryje wszystkie karty Kubernetesa. Dowiedz się więcej pobierając za darmo ebook o Kubernetesie. Kubernetes vs Docker Swarm - co wybrać? Kubernetes to niejedyne narzędzie do zarządzania kontenerami. Innym popularnym rozwiązaniem jest Docker Swarm. Docker Swarm, podobnie jak Kubernetes, jest platformą open-source, nieustannie rozwijaną przez korzystającą z niej społeczność. Czym różnią się te dwie platformy? Przyjrzyjmy się ich podstawowym cechom i parametrom. Sposób uruchamiania Główną różnicą pomiędzy K8s i Docker Swarm jest sposób uruchamiania. Podczas gdy Kubernetes służy do uruchamiania w ramach klastra, Docker uruchamia się w ramach pojedynczego węzła. Instalacja Kubernetes jest ręczna, chociaż tutorial do konsoli Google Cloud Platform Kubernetesa jest prosty i logiczny. Do instalacji możemy użyć kombinacji pod-ów, serwisów lub mikroserwisów, a także deploymentu. Z kolei aby rozwijać środowisko przy użyciu Dockera Swarm, musimy nauczyć się jednego zestawu narzędzi. Dostępność Oba systemy dbają o wysoką dostępność aplikacji. W Google Kubernetes mamy do dyspozycji obiekt wdrożenia zarządzający cyklem życia aplikacji, który umożliwia rozmieszczanie grup powiązanych ze sobą kontenerów pośród maszyn w klastrze, zapewniając wysoką dostępność. Docker Swarm zapewnia możliwość replikacji w node-ach. Główny node systemu (Swarm manager) zarządza rozłożeniem zasobów w klastrze. Wydajność i skalowalność W tej kategorii zwycięzcą jest Kubernetes. System w wersji 1.20 obsługuje klastry zawierające do 5000 node-ów. Konfiguracje, jakie możemy uzyskać, spełniają poniższe kryteria: do 1000 pod-ów na węzeł (node-ów)

Do 5000 węzłów,

Do 150 000 pod-ów,

Do 300 000 kontenerów. Docker Swarm zapewnia nieco gorsze wyniki - może skalować się do poziomu 300 000 kontenerów i 1000 pod-ów na główny węzeł.