Wtorek 18 maja 2021 AMD przygotowało odświeżone wersje Ryzenów 5950X i 5600X

Autor: Wedelek | źródło: Twitter | 18:37 (2) Patrick Schur opublikował na swoim koncie w serwisie Twitter informację o powstaniu nowych wersji już istniejących Ryzenów 5000 z rdzeniami x86 Zen3. Odświeżone układy ze steppingiem B2 mają wyróżniać się na tle starszych jednostek dopiskiem XT w nazwie oferując nieco wyższą efektywność energetyczną. Obie jednostki są na razie opisane za pomocą symboli OPN (Processor Model Number), ale na podstawie ich specyfikacji technicznej możemy wywnioskować, że mamy do czynienia z modelami Ryzen 9 5950XT i Ryzen 5 5600XT. Pierwszy z procesorów to jednostka 16-rdzeniowa i 32-wątkowa pracująca z zegarami 3,4/5GHz, a to oznacza, że od modelu 5950X odróżnia ją częstotliwość Boost zwiększona o raptem 100MHz.



Ryzen 5 5600XT ma z kolei identyczną specyfikację jak 5600X, co w praktyce oznacza 6-rdzeni i 12 wątków pracujących z zegarem 3,7GHz/4,6GHz. Zmian jest więc jak na lekarstwo, ale z drugiej strony to wciąż świetne procesory i klientów na nie na pewno nie zabraknie. Tym bardziej, że odświeżone modele najprawdopodobniej zastąpią dotychczas sprzedawane chipy i będą oferowane w dokładnie tych samych cenach co ich poprzednicy, a być może nawet w nieco niższych.



B2 Stepping for Vermeer?! 😮



100-000000059-60_50/34_Y

3.4 GHz (up to 5 GHz)

Stepping: B2

Cores: 16



100-000000065-06_46/37_Y

3.7 GHz (up to 4.6 GHz)

Stepping: B2

Cores: 6 — Patrick Schur (@patrickschur_) May 17, 2021



... (autor: krzysiozboj | data: 18/05/21 | godz.: 19:05 )

"a być może nawet w nieco niższych" :) spodobało mi się :) Z czasem pewnie będą niższe, rynek się nieco nasyci ZEN3, pojawi się ZEN4, może u Intela coś się urodzi ...





A świstak siedzi i zawija... (autor: Kenjiro | data: 18/05/21 | godz.: 19:39 )

Już poprzednie XT z serii 3000 miały być tańsze, a okazały się droższe i to sporo, zupełnie nie uzasadniając różnicy w cenie. Nawet dziś 3800XT kosztuje ponad 300 zł więcej od 3800X, co czyni serię XT zupełnie nieopłacalną.

Jak zobaczę nowe ceny XT identyczne jak X, to uwierzę, a tak... cmoknij się drogie AMD w swój szanowny zad.



