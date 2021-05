Wtorek 18 maja 2021 Sony chce zbudować platformę do obstawiania rozgrywek e-sportowych

Autor: Wedelek | 18:38 (1) Sony złożyło patent na nową usługę łączącą świat gier z hazardem. Konkretnie chodzi o zakłady bukmacherskie w których można by było obstawiać wyniki konkretnych rozgrywek i całych wydarzeń. Zakłady byłyby początkowo generowane przez SI, która uczyłaby się je tworzyć na podstawie aktualnych zdarzeń i danych historycznych. Potem kolejne zakłady mogłyby być generowane również przez żywych użytkowników, którzy mieliby do wyboru kilka różnych form płatności. Oprócz tradycyjnych pieniędzy w grze można byłoby brać udział wpłacając odpowiednią ilość Bitcoinów lub przekazując do puli dobra cyfrowe o określonej wartości lub prawa autorskie do cyfrowych treści.



Sama platforma dotyczyłaby oczywiście profesjonalnych rozgrywek e-sportowych i byłaby prawdopodobnie dostępna jedynie na wybranych rynkach.



Sony has filed a patent for a platform that would allow users to bet on esports using #Bitcoin



It suggests a system where viewers of livestreamed esports would be able to bet on the outcome of matches whilst watching the action play out in real time.https://t.co/aQCvEH5kwj pic.twitter.com/CKvY5CHfpl — Documenting Bitcoin 📄 (@DocumentingBTC) May 17, 2021



