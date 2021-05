Środa 19 maja 2021 Apple szykuje kilka nowych wersji układu M1

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:01 Nieoficjalne źródła mówią, że w tym roku zobaczymy co najmniej dwa nowe modele laptopów od Apple wyposażone w zmodyfikowane procesory M1. Na pierwszy ogień pójdą ponoć 14-calowe i 16-calowe MacBooki Pro, które mają otrzymać 10-rdzeniowy SoC w którym zagości 8 mocnych rdzeni i 2 słabsze oraz dużo mocniejszy IGP z 16-32 rdzeniami. Tak dopakowany M1 ma też wspierać do 64GB pamięci RAM, a więc 4x więcej niż zwykły M1. Same laptopy otrzymają ponadto matryce mini LED, czytnik kart pamięci, oraz złącza HDMI, USB 4 i MagSafe. Premiera latem.



Jesienią natomiast czeka nas debiut odświeżonego modelu Air, który również ma otrzymać lepszą matrycę, porty USB 4 i MagSafe oraz poprawioną wersję procesora M1. W tym jednak przypadku Apple ma się ograniczyć do podniesienia zegarów części CPU i rozbudowania IGP o dwa dodatkowe rdzenie – nadal mają być dostępne dwie opcje, ale już z 9 i 10 rdzeniami.



Oprócz laptopów zmodyfikowaną wersję M1 otrzyma też ponoć desktopowy Mac Pro, ale w tym przypadku mamy otrzymać dwa warianty z 20 rdzeniami (16 mocnych i 4 słabsze) lub 40 rdzeniami (32 mocniejsze i 8 słabszych).



Jeśli chodzi o kolejną generację Apple Silicon, to ta ma mieć swój debiut w 2022 roku.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.