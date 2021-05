Środa 19 maja 2021 Nvidia oficjalnie wymienia GPU w niemal całej serii GeForce RTX

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:16 Nvidia oficjalnie ogłosiła wprowadzenie do swojej oferty nowych wersji kart graficznych bazujących na układach graficznych z rodziny Ampere z usprawnionym mechanizmem zapobiegającym kopaniu z ich udziałem kryptowalut. Od teraz mają się do tego nadawać tylko dedykowane modele z rodziny CMP. Zmiana ma charakter sprzętowy i zdaniem Nvidii jest niemożliwa do obejścia, co z pewnością szybko zostanie poddane gruntownej weryfikacji. Co ciekawe sterowniki o symbolu 446.47 zdradzają nam, że nowej wersji GPU nie otrzymał TOPowy GeForce RTX 3090 i nadal będzie bazować na chipie GA102-300.



Jak widać karta ta sprzedaje się gorzej niż zakładano i póki co Nvidia nie chce dodatkowo zmniejszać na nią popytu.







