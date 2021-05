Środa 19 maja 2021 Kryzys w branży elektroniki wciąż się pogłębia

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 13:46 Jeżeli ktoś łudzi się, że problemy z dostępem do podzespołów komputerowych szybko się zakończą, to niestety jest w poważnym błędzie. Nie tylko nie jest lepiej, ale wręcz mamy do czynienia z pogłębiającym się kryzysem. Problem z niewystarczającą podażą układów scalonych jest już tak poważny, że dotyka nie tylko producentów procesorów, kart graficznych czy PCtów, ale też firm wytwarzających wyświetlacze. Niedawno na przykład zabrakło na rynku chipów wykorzystywanych do produkcji paneli OLED i LCD, co natychmiastowo odbiło się na cenach tabletów, smartfonów, monitorów, telewizorów i wszystkich innych urządzeń, które mają jakiś wyświetlacz.



W rezultacie tego lata koszt zakupu telewizora będzie o co najmniej 30% wyższy niż przed rokiem. Problemem jest zresztą nie tylko niedobór chipów, ale też pozostałych komponentów do produkcji paneli TFT, takich jak np. materiały do produkcji powłoki. Z tego też powodu tylko w 2020 roku koszty produkcji wzrosły o około 50% i jak twierdzi firma analityczna OMDIA ten stan rzeczy utrzyma się co najmniej do końca 2021 roku.



Jest już zresztą tak źle, że Samsung ogłosił możliwość wystąpienia braków dostaw najpopularniejszych telewizorów, a producenci routerów już teraz każą czekać hurtowniom na dostawę zamówionego sprzętu nawet po 60 tygodni.







