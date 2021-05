Środa 19 maja 2021 Majowy pakiet poprawek dla Windows 10, Defender będzie nas teraz chronić przed atakami typu ransomware

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 13:48 Microsoft umieścił na swoich serwerach kolejną dużą aktualizację dla Windowsa 10. Majowy zestaw poprawek skupia się na dopracowaniu tego co już istniej i wyeliminowaniu zgłaszanych błędów. Dlatego też większość zmian wprowadzono „pod maską” systemu, unikając przy tym premiery nowych, mniej lub bardziej rewolucyjnych rozwiązań. Te otrzymamy dopiero jesienią. Z większych zmian możemy wymienić między innymi ulepszonego Windows Defendera, który nie tylko reaguje szybciej, ale też doczekał się nowej funkcjonalności – potrafi teraz chronić komputery przed atakami typu ransomware.



Kolejne poprawki bardziej znaczące poprawki obejmują Windows Management Instrumentation (WMI) Group Policy Service (GPSVC), która to funkcja lepiej nadaje się teraz do pracy zdalnej, a także wsparcie dla obsługi wielu kamer z funkcją Windows Hello.







