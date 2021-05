Czwartek 20 maja 2021 Google chce przebadać naszą skórę za pomocą smartfona

Autor: Wedelek | 05:01 Google ma plan by wykorzystać smartfony z Androidem do badania jakości naszej skóry, a konkretnie do analizowania różnych wyprysków, pieprzyków i innych elementów pod kątem zdrowotnym. Wykonane przez użytkownika zdjęcie byłoby następnie analizowane przez stworzoną w tym celu SI, która miałaby postawić wstępną diagnozę, a w razie wątpliwości zadać nam kilka dodatkowych pytań o czas powstania danego elementu czy o występowanie innych, na pierwszy rzut oka niepowiązanych symptomów, które mogą stanowić sygnał o rozwijającej się jednostce chorobowej.



Pomysł nie jest głupi, a osoby, które chciałyby pomóc gigantowi w rozwoju opisywanej aplikacji mogą zgłaszać się do Google za pomocą tej strony.







