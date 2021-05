Czwartek 20 maja 2021 W tym roku targów IFA nie będzie

Autor: Wedelek | 05:15 Organizatorzy berlińskich targów IFA ogłosili, że wbrew pierwotnym planom w tym roku impreza się nie odbędzie. Powodem jest oczywiście pandemia SARS-Cov-2, a dokładnie wariant wirusa B.1.617 (tzw. indyjski), którego wirulencja jest jeszcze wyższa niż jego pierwotnej odmiany. Organizatorzy doszli po prostu do wniosku, że zagrożenie jest zbyt duże, a onlineowa odmiana imprezy nie ma sensu. Gwoli przypomnienia tegoroczne targi IFA miały się odbywać w dniach 3-7 września i miały gościć największych przedstawicieli branży IT.



Zainteresowanie ze strony wystawców było tak duże, że już miesiąc temu zajęte było aż 80% stoisk, a organizatorzy przewidywali, że do końca maja wynajmą całą dostępną powierzchnię. Teraz jest to już bez znaczenia.



Teraz pozostaje pytanie czy na podobny krok zdecydują się też organizatorzy innych imprez, które miały się odbyć w formie stacjonarnej. Takich jak chociażby barcelońskie Mobile World Congress, które w tym roku miały się odbyć w dniach 28 czerwca – 1 lipca.



