PS Now nie trafi do Polski, a przynajmniej nie w najbliższym czasie

Autor: Wedelek | źródło: Sony | 05:30 Wczoraj na polskiej stronie marki PlayStation pojawiła się widoczna poniżej reklama niedostępnej w Polsce usługi streamingu gier o nazwie PS Now. To wywołało wśród posiadaczy konsol Japończyków falę ekscytacji płynącą z przekonania, że nowa usługa niebawem zawita nad Wisłę. Niestety szybko okazało się, że na jej debiut przyjdzie nam jeszcze troszkę poczekać, a opisywana publikacja to po prostu efekt błędu. Tak przynajmniej brzmi oficjalne stanowisko polskiego oddziału Sony Interactive Entertainment, które pojawiło się wkrótce po zainteresowaniu się tym tematem ze strony mediów.



A tak wyglądała grafika, która wywołała wczoraj tyle zamieszania:







