JBL Boombox, głośnik na imprezę i w plener, krótki test

Autor: Redakcja | 23:09 Oferta głośników zewnętrznych, działających bez kabla coraz bardziej się powiększa. Dziś przyjrzymy się bliżej znanemu już dobrze na rynku modelowi Boombox. Jest to przenośny głośnik Bluetooth marki JBL. Mimo że przenośny, jednak nie jest to rozmiar kieszonkowy - jego masa to ponad 5kg i zawiera głośniki o łącznej mocy 60W WRMS. Technologia JBL Connect+ umożliwia połączenie ze sobą kompatybilnych głośników tej marki. Dzięki uprzejmości sklepu mytrendyphone.pl sprawdziliśmy, jak się sprawuje głośnik JBL Boombox.







W kartonie z JBL Boombox znajdziemy oprócz samego głośnika, także zasilacz (20V/4A) do jego ładowania z kablem zasilającym, gdyż tylko za jego pomocą możemy ładować głośnik. Po wypakowaniu z kartonu, należy wpierw podłączyć go do zasilania i poczekać kilkanaście minut, gdyż bateria możemy być kompletnie rozładowana, a wówczas nie damy rady poprawnie zainicjować urządzenie - będzie gubił połączenie bluetooth po włączeniu. Mimo iż będzie podłączony do sieci, u nas to miało miejsce. Więc warto trochę poczekać z uruchomieniem po pierwszym podłączeniu głośnika do prądu.



Jak prezentuje się sam Boombox. Sama nazwa wskazuje, że raczej nie będziemy mieć doczynienia z dyskretnym urządzeniem. Waga 5.25kg i wymiary 26 x 46 x 20cm, że sprzętu raczej nie schowamy do plecaka, lecz bardziej do większej torby podróżnej. Boombox ma masywną i wygodną rączkę, wykończoną matowym plastikiem, który trochę łapie odciski palców, ale też łatwo się je usuwa. Dzięki niej możemy dość łatwo przenosić tego 5kg klocka miejsca na miejsce. Z kolei spodnia podstawa nie jest zbyt duża, przez co stabilnie głośnik stoi jedynie na płaskiej, twardej i równej powierzchni. Na mniej stabilnym podłożu, głośnik może trochę kiwać się w przód lub w tył.







Jeśli chodzi o specyfikację tego modelu to posiada on łączną maksymalną wyjściową moc 60W WRMS (2 x 30W), ale to podczas połączenia sieciowego. Kiedy głośnik pracuje na swoim akumulatorze, wówczas mamy trochę obciętą moc do 40W (2 x 20W). Bateria w głośnika ma pojemność aż 20000 mAh (litowo-jonowo-polimerowy 74Wh) co starcza w zależności od głośności średnio na około 18-20 godzin ciągłego działania. Z uwagi na dużą pojemność, także proces naładowania do pełna trwa około 7 godzin. W urządzeniu zastosowano Bluetooth w wersji 4.2. Od razu dodam, że w międzyczasie JBL Boombox doczekał się też swojego następcy, mianowicie JBL Boombox 2, który ma m.in. większą moc (2 x 40W), Bluetooth w wersji 5.1. Nie ma jednak różnicy w paśmie przenoszenia 50 Hz - 20 kHz, stosunek sygnału do szumu 80 dB. Pozostał także ten sam profil Bluetooth A2DP 1.3, AVRCP 1.6.







Główne przyciski sterujące są umiejscowione na przedniej części obudowy. Mamy tam patrząc od lewej strony przycisk Bluetooth do łączenia urządzenia, przyciszanie, włącznik/wyłącznik, przycisk Connect+, zgłośnienie oraz przycisk play/pauza/następny utwór (dwukrotne wciśnięcie). Od razu wspomnę, że kiedy urządzenie jest włączone przycisk power święci się na niebiesko i w nocy dość mocno razi, więc przydała by się możliwość wyłączenia podświetlenia, ale tego nie ma. Z tyłu z kolei mamy przycisk do zmiany trybu pracy głośnika wewnątrz pomieszczenia lub na zewnątrz (na powietrzu) oraz za wodoodporną zaślepką znajduje się port dla zasilacza, dwa porty USB (USB-A, wówczas głośnik pełni rolę powerbanka), gniazdo serwisowe microUSB oraz wejście audio typu mini-jack 3.5mm. U podstawy na przodzie jest jeszcze umiejscowionych delikatnych 5 diod LED, które wskazują stopień naładowania głośnika.



Jedną z ciekawszych zalet urządzenia, jest jego wodoodporność na poziomie IPX7, co może sprawdzić się, kiedy korzystamy z głośnika na powietrzu. Oczywiście nie może być wówczas głośnik ładowany, a jego tylna zaślepka musi być w pełni zamknięta. Producent gwarantuje pracę urządzenia nawet po zanurzeniu go do 1 metra na 30 minut. Poniższy film reklamowy JBL prezentuje m.in. te możliwości nurkowania głośnika w basenie.









Inną ciekawostką jest możliwość łączenia urządzeń JBL, co daje możliwość podłączenia nawet do 100 bezprzewodowych głośników z obsługą JBL Connect+, za jednym dotknięciem przycisku. Dzięki temu możemy różnych głośników JBL podłączyć w tryb party, lub drugi taki samy głośnik podłączyć w tryb stereo. A w samym urządzeniu JBL Boombox zastosowano dwa głośniki wysokotonowe (2,20mm) oraz jeden 4-calolwy woofer. Głośnik ma także automatyczne wyłączanie się, kiedy jego aktywność przez kilka minut nie wykryje żadnego źródła dźwięku.



Do głośnika w trybie Bluetooth można podłączyć dwa urządzenia na raz, jednak dźwięk będzie słyszalny nie jednocześnie, więc na raz można korzystać z jednego źródła, ale połączenia mogą być dwa aktywne.



Jeśli chodzi o sam dźwięk. Od razu nadmienię, że porównywałem wrażenia słuchowe Boomboksa ze sprzętem typu zestaw stacjonarny 2.1 w podobnej cenie. Po pierwsze dźwięk w JBL zależy w dużym stopniu od jego umiejscowienia, gdyż fala dźwiękowa roznosi się wokół głośnika i elementy pomieszczenia mogą zmieniać jej charakterystykę. Na pewno przy głośniejszym odsłuchu lepiej być kilka metrów od urządzenia, niż blisko niego, gdyż wówczas dźwięk może wydać nam się nieprzyjemny. Moc JBL Boombox już w trybie akumulatorowym jest duża i charakteryzuje się sporą dynamiką, a w trybie sieciowym jest po prostu nieco głośniejszy i bardziej czysty w wysokich rejestrach.



Muzyka imprezowa (Starboy feat. Daft Punk) tutaj głośnik pokazuje pazurek swoim głębokim basem, dynamiką i przy słuchaniu ma ustawieniu średnio głośnym w pomieszczeniu jest przyjemnie. Jednak jak mocno zwiększymy poziom głośności to dźwięk nadal jest względnie czysty, lecz czuć, że duża dynamika jakby dławiła się w jednej obudowie. Jednak należy przyznać, że to głównie do takiej muzyki sprzęt został przygotowany, wysokie i średnie tony akceptowalne, jednak bas wychodzi na czele. Co do basu, to mniej więcej ma się takie wrażenie jakby to był też taki przenośny subwoofer. Z kolei bardziej ostrzejsza nuta (Rammstein - Radio) tutaj na średnim poziomie jest względnie zrównoważony dźwięk, a po mocnym zgłośnieniu jest czysto, ale dźwięk nie jest przyjemny, brakuje ciepła (jest jakby stłumiony) i zaczyna trochę kłuć w uszy, na pewno przydały by mu się wówczas drugi kolega, ale nie mieliśmy możliwości sprawdzić dwóch Boomboksów jednocześnie. Podobnie było w muzyce rockowej, po większym zgłośnieniu nie robi się bardzo przyjemnie w wyższych rejestrach, choć jest głośno, dynamicznie i czysto. Na średnim poziomie głośności jest przyjemnie. zastosowanie JBL Boombox na tak to głównie szeroko rozumiana muzyka taneczna, elektroniczna, hiphop, pop, zaś klasyczna, rockowa trochę na nie. Tak więc jeśli chcemy przyimprezować (czytaj muzyka prawie na full) to raczej muzyka bardziej z przytupem ;-)



Z uwagi na dużą moc JBL Boombox sprawdzi się na otwartej przestrzeni, nie bojąc się o pogodę. Oczywiście na zewnątrz dynamika będzie mniejsza niż w pomieszczeniu zamkniętym, ale spora głośność daje możliwość zrobienia całkiem hucznej imprezki. Także głośnik przypięty w pas może nadać się jako nagłośnienie w samochodzie, jeśli nie posiadamy dobrej jakości audio w aucie.



Obecnie cena głośnika wynosi około 1340zł, JBL Boombox oferowany jest w wersji z czarną obudową oraz w kolorze moro (jest nieco droższy).



