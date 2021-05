Czwartek 20 maja 2021 TSMC chwali się przełomem w badaniach nad litografią 1nm

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 17:59 TSMC we współpracy z tajwańską uczelnią NTU (National Taiwan University) i amerykańskim MIT (Massachusetts Institute of Technology) dokonał dużego postępu w kwestii prac nad nową litografią 1nm. Wspomniana technologia ma stanowić odpowiedź na poczynania rywali, w tym firmy IBM, która niedawno chwaliła się swoim procesem 2nm. Jej podstawą mają być nowe, niewykorzystywane do tej pory materiały, z których mają być produkowane kluczowe elementy poszczególnych chipów. Za przykład TSMC podaje tu elektrody z bizmutu używane do budowy macierzy 2D, które pozwalają na przepływ przez układ prądu o wyższym natężeniu i niższej rezystancji.



To z kolei ma poprawić wydajność nowych mikroprocesorów i ich efektywność energetyczną. Trzeba przy tym pamiętać, ze litografia 1nm od TSMC to wciąż melodia przyszłości i to dość odległej. Aktualnie koncern pracuje nad masową dostępnością litografii 5nm i nad wdrożeniem technologii 3nm, która ma trafić do pierwszych odbiorców w drugiej połowie przyszłego roku.



