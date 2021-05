Piątek 21 maja 2021 Za rok IE 11 całkowicie zniknie z Windowsa 10

Autor: Wedelek | 05:14 Microsoft ogłosił, że leciwy Internet Explorer 11 zostanie ostatecznie odesłany na zasłużoną emeryturę 15 czerwca 2022 roku. Wtedy też przeglądarka zniknie nieodwracalnie z systemu Windows i zostanie zastąpiona przez opartą o Chromium aplikację Edge. Znacznie wcześniej, a konkretnie 17 sierpnia 2021 roku w IE11 przestaną uruchamiać się aplikacje webowe należące do samego giganta z Redmond. Mowa tu przede wszystkim o onlineowych odmianach Worda, Excela czy Power Pointa i to zarówno w wersji bezpłatnej jak i oferowanej w ramach subskrypcji Microsoft 365.



Należy przy tym pamiętać, że ogłoszony przez Microsoft koniec wsparcia technicznego dla Internet Explorera 11 obejmuje system Windows 10 oraz rozwiązania IoT dla klienta detalicznego, ale nie obowiązuje serwerów i wariantów wsparcia realizowanych w ramach kanału LTS (Long Term Support).



Aktualnie IE 11 ma raptem około 1% udziału w rynku, ale w czasach jego świetności było to nawet 95%. Przeglądarka o której dziś mowa na rynek trafiła w 1995 roku i doprowadziła do prawdziwej rewolucji na polu aplikacji do przeglądania zasobów Internetu wybijając przy tym większość swojej konkurencji.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.