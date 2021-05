Piątek 21 maja 2021 Phison i Cigent opracowały linię bezpiecznych dysków SSD

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 17:56 Firmy Phison i Cigent opracowały nową rodzinę dysków SSD, która ma posiadać wbudowaną ochronę przed atakami typu ransomware i próbami uzyskania nieautoryzowanego dostępu do plików. Za jej faktyczną realizację mają odpowiadać dwie uzupełniające się technologie: Phison E12DC Crypto-SSD oraz Cigent D³E Zero Trust. Ich zadaniem jest wykrywanie anomalii w działaniu systemu i tym samym detekcja podejrzanych zachowań, które mogą świadczyć o ataku. Mają w tym pomóc specjalne czujniki oraz zaszyte w firmware oprogramowanie bazujące na algorytmach holistycznych wspieranych przez maszynowe uczenie. Oprócz tego nowe nośniki będą mogły pracować w kilku różnych trybach.



Dzięki tej funkcjonalności użytkownik będzie mógł stworzyć dowolną ilość tradycyjnych, dostępnych z poziomu systemu partycji publicznych, które będą współistnieć z partycjami prywatnymi, zabezpieczonymi dodatkowym hasłem. Możliwe będzie również stworzenie tzw. bezpiecznych pokoi, czyli szyfrowanych i niewidocznych przez system partycji, do których dostęp ma jedynie autoryzowany użytkownik.



Premiera nowych rozwiązań ma mieć miejsce latem i wtedy też poznamy ceny konkretnych modeli.







