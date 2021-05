Piątek 21 maja 2021 Intel potwierdza - Sapphire Rapids dostanie rdzenie Golden Cove

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 17:58 Andi Kleen z firmy Intel przesłał niedawno aktualizację dla deweloperów Linuxa dotyczącą specyfikacji technicznej przyszłych układów serwerowych niebieskich z rodziny Sapphire Rapids. Dowiadujemy się z niej, że kolejna generacja Xeonów Scalable będzie bazować na rdzeniach Golden Cove znanych z desktopowych Alder Lakeów zamiast na starszych Willow Cove. W tym miejscu warto nadmienić, że różne źródła, w tym AdoredTV już kilka miesięcy temu twierdziły, że to właśnie ta architektura będzie sercem nowych procesorów Chipzilli dla serwerów. Jak widać mieli rację.



A jest to zmiana fundamentalna, bo rdzenie Golden Cove mają mieć od 16% do 18% wyższe IPC niż Willow Cove, co oczywiście przełoży się na dużo wyższą wydajność całej jednostki. Nowe Xeony będą występować w kilku różnych wariantach z czego TOPowe modele mają mieć 56 rdzeni x86 z obsługą 112 wątków, 80 linii PCI-Express 5.0, 8-kanałowy kontroler DDR5-4800 MHz, a nawet dodatkową pamięć typu HBM2e o pojemności do 64GB. Tak imponująca specyfikacja techniczna mimo zastosowania litografii 10nm Super FIN będzie okupiona dość wysokim TDP, które ma wynosić od 300W do 400W. Konieczna będzie też nowa płyta główna z podstawką LGA4677-X.







