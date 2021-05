Piątek 21 maja 2021 Wyciekł najnowszy plan wydawniczy AMD dla laptopów

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:02 Do sieci trafił właśnie najnowszy plan wydawniczy firmy AMD uwzględniający procesory dla urządzeń mobilnych planowane w przeciągu dwóch najbliższych lat. Dowiadujemy się z niego, że do wydajnych stacji roboczych trafią układy z rodziny Rembrand H, a w ultracienkich konstrukcjach pojawią się chipy z serii Rembrand U oraz Barcelo U. Jeśli chodzi o Rembranda to ten ma stanowić kombinację rdzeni Zen 3+ z IGP na bazie Navi 2 i kontrolerem RAM typu LPDDR5/DDR5. Ponadto układy z tej serii będą dysponować interfejsami PCI-Express 4 i USB 4 oraz koprocesorem odpowiadającym za dodatkową warstwę zabezpieczeń.



Zarówno wersja H jak i U będzie wytwarzana w litografii 6nm od TSMC, a główną różnicą będzie tu TDP, które ma wynosić odpowiednio 45W i 15W.



Seria Barcelo U to z kolei następcy Lucienne U, a więc 15W układy wytwarzane w litografii 7nm łączące ze sobą architekturę Zen 3 i dość leciwy już IGP na bazie Vegi 7. AMD planuje również premierę układów z rodziny Dragon Crest przeznaczonych dla tabletów i innych urządzeń ultraprzenośnych, ale o niej nie ma już w zasadzie co wspominać, bo jest to w istocie kopia Van Gogha z pomniejszymi zmianami. W każdym razie nic specjalnego.







