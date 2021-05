Poniedziałek 24 maja 2021 GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 TI na początku czerwca

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:40 Nvidia od dłuższego czasu przygotowuje wzmocnione wersje kart GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3070. Będą to moele GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 TI - pierwsza z nich otrzyma GPU GA102-225 z 10240 rdzeniami CUDA i taktowaniem 1365-1665 MHz, oraz 12 GB pamięci GDDR6X o efektywnej szybkości 19 Gbps (przepustowość 912GB/s). W porównaniu do GeForce RTX 3090, oznacza to o połowę mniej pamięci, nieco niższe taktowanie pamięci (19 Gbps zamiast 19,5 Gbps), o 256 mniej rdzeni CUDA, i o 30 MHz niższe taktowanie GPU.



Z kolei GeForce RTX 3070 Ti otrzyma pełną wersję chipu GA104 z 6144 rdzeniami CUDA, oraz 8 GB lub 16 GB pamięci GDDR6X 19 Gbps z 256-bitową magistralą.



Według najnowszych informacji, obie karty zostaną zaprezentowane 1 lub 2 czerwca podczas targów Computex. GeForce RTX 3080 Ti ma być dostępny w sprzedaży od 3 czerwca, a GeForce RTX 3070 Ti trafi do sklepów od 10 czerwca.



