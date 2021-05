Ile kosztuje aplikacja mobilna?

O co najczęściej pytają klienci software house’ów? O koszta. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu budżet w tak sporym przedsięwzięciu, jakim jest tworzenie aplikacji mobilnej, jest dość istotny. Każdy projekt wymaga zatrudnienia zespołu z wieloma różnymi umiejętnościami oraz godzin pracy spędzonych na designie, pisaniu kodu czy testach. Inwestycja jest spora, ale warto zapłacić więcej za nienaganną jakość i wsparcie na każdym etapie produkcji. Co więcej, trzeba się liczyć z tym, że w niektórych projektach zmiany są więcej niż pewne - a co za tym idzie, przydają się dodatkowe środki na realizację nowych pomysłów.



Jest jedna rzecz, którą można z pewnością powiedzieć w kontekście kosztu aplikacji mobilnych - każdy projekt jest wyceniany indywidualnie. Finalna estymacja zawsze będzie się różnić, nawet jeśli typ produktu, grupa docelowa, czy rodzaj funkcjonalności są podobne. Wszystkie zmienne mają znaczenie, a na kształt zespołu czy ilość pracy wpływa mnóstwo czynników. Warto o nich rozmawiać i uświadamiać klientów, co może wpływać na cennik w firmach tworzących aplikacje mobilne.

Dlaczego warto zainwestować w dobrą aplikację mobilną?

Oczywiście projekt aplikacji można zrealizować za mniejsze bądź większe pieniądze. Co jednak ważne, to stosunek ceny do jakości. Często, chcąc zaoszczędzić, zapominamy o upewnieniu się, że konkretna firma IT może nam zaoferować to, czego naprawdę potrzebujemy - a więc nie tylko pisanie kodu, ale również inne usługi i wsparcie po wypuszczeniu produktu. Nie warto szukać najtańszego dostawcy, zwłaszcza że dobry software house pomaga w przetestowaniu i zweryfikowaniu pomysłu, co może pomóc zaoszczędzić. Produkt cyfrowy stworzony u zaufanego, doświadczonego dostawcy będzie zgodny z wymaganiami biznesowymi, potrzebami użytkowników końcowych i mniej podatny na problemy techniczne. Współpraca z taką firmą pozwala również aktywnie uczestniczyć w projekcie - dzielić się pomysłami, proponować zmiany i otwarcie komunikować się z zespołem. W końcu właściciel produktu wie najlepiej, co chce osiągnąć jego firma i czego chcą jej klienci. Wszystkie te informacje są niezwykle istotne zarówno na etapie prototypowania, jak i podczas tworzenia oraz testowania kodu. Warto więc rozważyć oferty różnych firm IT i wybrać tę, która jest najbardziej dopasowana do naszych oczekiwań - nie tylko tych finansowych. Różnorodność usług, obecność konsultantów czy podobne projekty w portfolio są atutami, na które powinno się zwracać uwagę, podobnie jak metodologia pracy oraz otwartość i styl prowadzenia rozmów. Co wpływa na koszt aplikacji mobilnej?

Czas omówić najbardziej istotne czynniki kształtujące ceny aplikacji mobilnych. Może być ich znacznie więcej, gdyż wszystko zależy od potrzeb konkretnego klienta. To są te podstawowe, o których decydujemy, zanim projekt się rozpocznie - zazwyczaj na etapie warsztatów.

Funkcjonalności

Jest to najważniejszy aspekt, gdyż od tego zależy, co aplikacja będzie mogła zrobić i jakie korzyści przyniesie klientowi. Zazwyczaj projekt zakłada wiele różnych funkcjonalności do zaimplementowania w aplikacji mobilnej. Jedne są konieczne, inne bardziej opcjonalne. Warto wdrożyć podejście oparte na MVP, które pozwoli potwierdzić zasadność pomysłu na produkt, ale także będzie podstawą do tego, aby najpierw stworzyć najważniejsze funkcje, a dopiero potem te mniej istotne. MVP (Minimum Viable Product) to najbardziej podstawowa wersja aplikacji, w której wdraża się zazwyczaj jedną kluczową funkcjonalność. Taki prototyp zostaje udostępniony użytkownikom, aby sprawdzić, czy zainteresują się samym konceptem. Jeżeli tak, rozwija się funkcje dodatkowe. Wtedy też można na nowo estymować budżet potrzebny na dalszy development aplikacji. Określenie ilości funkcji, ich rodzaju i stopnia zaawansowania to pierwszy krok w szacowaniu kosztu produktu cyfrowego. Inną cenę będzie mieć prosta apka mobilna z jedną lub dwiema funkcjonalnościami, a inną duży system pozwalający wykonywać wiele różnych akcji.

Technologie

Kolejnym niezwykle ważnym tematem jest wybór odpowiedniej technologii do stworzenia aplikacji. Wiele zależy od punktu pierwszego, czyli typu funkcjonalności, które chcemy wdrożyć. W przypadku mobilnych produktów cyfrowych mamy zasadniczo dwa kierunki, którymi możemy podążać - programowanie natywne lub cross-platformowe. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z językami programowania dedykowanymi na konkretną platformę, na przykład Android czy iOS. Każda aplikacja jest tworzona przez osobny zespół znający dany język. Natywne aplikacje tworzy się wtedy, gdy produkt musi korzystać z funkcji urządzenia (kamera, GPS, itp.) lub wymaga implementacji zaawansowanych funkcjonalności. Druga opcja to frameworki cross-platformowe, na przykład popularny i mocno rozwijany Flutter. Tutaj potrzebny jest tylko jeden zespół, który pisze kod działający na różnych systemach operacyjnych. Rozwiązania tego typu są coraz bardziej popularne, bo pozwalają osiągnąć wysoką jakość aplikacji i nieco zmniejszyć koszt projektu. Nie warto jednak decydować się na cross-platform tylko po to, aby zaoszczędzić. Lepiej posłuchać rekomendacji software house’u i stworzyć aplikację z wykorzystaniem technologii dopasowanej do celów biznesowych i samego projektu.

Zespół

Oczywiście zespół dobiera się do potrzeb projektu i wybranej technologii, ale warto tutaj wspomnieć o tym, jak powinien on wyglądać i dlaczego. Każda rola w projekcie jest niezwykle istotna i pozwala zachować odpowiednią jakość przekładającą się na końcowy rezultat. W dobrej firmie IT klient otrzymuje dedykowany zespół składający się z kilku osób odpowiedzialnych za różne etapy projektu. Za pracę każdego członka zespołu się płaci, ale dobrze dobrana grupa będzie miała ogromny wpływ na sprawność komunikacji i efektywność, co przełoży się na ukończenie aplikacji w terminie i założonym budżecie. W każdym projekcie IT zawsze jest obecny project manager, który koordynuje komunikację pomiędzy zespołem i właścicielem produktu, organizuje spotkania i reaguje na zmiany lub kryzysy. Ponadto, w pracę zaangażowani są także UX i UI designer, od kilku do kilkunastu developerów znających różne języki i frameworki oraz testerzy. Ilość osób w zespole zależna jest od rozmiaru projektu oraz jego poziomu zaawansowania. Im więcej specjalistów jest potrzebnych, tym wyższy jest finalny koszt aplikacji.

Lokalizacja

Software house’y współpracowały z klientami zdalnie na długo przed pandemią, która wygnała wielu pracowników na home office. Głównie dlatego, że firmy IT poruszają się w międzynarodowym środowisku i często tworzą projekty dla firm z całego świata. Outsourcing, czyli wynajmowanie zespołów projektowych, to codzienność w tej branży. Wielu klientów, zwłaszcza z USA, Australii czy Europy Zachodniej, może zaoszczędzić dzięki współpracy z dostawcami z Polski. Dzięki różnicom w stawkach godzinowych, związanych z kosztami życia w danym miejscu, klient może zapłacić mniej za projekt wysokiej jakości. To standardowa praktyka wśród przedsiębiorstw poszukujących developerów tworzących aplikacje mobilne i inne produkty cyfrowe. Co więcej, outsourcing może przybierać różne formy, a co za tym idzie - dostosowywać się do potrzeb klienta. Jeśli potrzebny jest tylko jeden, dodatkowy programista do istniejącego zespołu wewnętrznego, software house może go udostępnić. To samo tyczy się pełnych zespołów w przypadku, gdy klient nie posiada działu IT w swoim przedsiębiorstwie. Możliwości jest sporo, a wszystkie pozwalają nieco zaoszczędzić - zatrudnienie całego zespołu wewnętrznego może być niezwykle kosztowne i czasochłonne.

Konkluzja

Praca nad aplikacją mobilną to niezwykle złożony proces, w którym uczestniczy wiele osób. W projekcie zawartych jest mnóstwo zadań i trzeba je wykonać w określonym czasie, aby pomóc klientowi osiągnąć cele biznesowe. Każdy produkt cyfrowy jest inny, dlatego też w każdym przypadku wymagany jest zespół posiadający konkretne umiejętności i znający odpowiednie technologie. To wszystko wpływa na finalny koszt rozwiązania tworzonego przez software house. Czy cena powinna być najważniejszym czynnikiem determinującym wybór dostawcy IT? Zdecydowanie nie. Oczywiście zawsze jest jakiś budżet, którego nie można przekroczyć, ale przede wszystkim należy kierować się jakością i możliwościami, jakie oferuje dana firma. Od początku warto otwarcie komunikować swoje potrzeby i wątpliwości. Specjaliści zaproponują odpowiednie rozwiązania i będą szczerze odpowiadać na każde pytanie. Z pewnością znajdą oni takie rozwiązanie, które będzie spełniać założenia i zmieści się w konkretnym budżecie.