Samsung wybuduje w USA nie jedną, a dwie nowe fabryki

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:04 Samsung kilka miesięcy temu poinformował, że w Austin w stanie Texas zbuduje nową fabrykę układów scalonych. Powstanie ona do 2023 roku kosztem około 10 miliardów dolarów, a następnie zostanie wyposażona w linie do produkcji chipów w litografii 3nm. Po tym ogłoszeniu sytuacja na rynku zmieniła się dość diametralnie - zapotrzebowanie na układy scalone rośnie dynamicznie, a ich niedobory nadal się pogłębiają, dotykając też m.in. branży automotive. W dodaku w marcu duże plany inwestycyjne ogłosił Intel (2 nowe fabryki) oraz firma TSMC.



Tajwański konkurent Samsunga nie zamierza poprzestać na budowie w USA tylko jednej fabryki, i planuje budowę kolejnych zakładów w Amerykańskim stanie Arizona. Docelowo ich liczba na terenie USA może wynieść nawet... sześć, czyli dokładnie tyle samo ile GigaFabów TSMC posiada obecnie na rodzimym Tajwanie.



Posunięcia Intela i TSMC spotkały się z reakcją Samsunga. Firma informuje, że wybuduje w USA drugą nową fabrykę. Zakład zostanie zlokalizowany w Austin, zostanie przeznaczony do produkcji w litografii 5nm i ma powstać szybciej, niż fabryka dla litografii 3nm, której budowę ogłoszono kilka miesięcy temu.



Zdaniem Samsunga, posunięcie jest odpowiedzią firmy na wzrost globalnego zapotrzebowania na układy scalone. Inwestycja ma kosztować Samsunga około 18 miliardów dolarów.



