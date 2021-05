Wtorek 25 maja 2021 LGA 1700 będzie wymagać nowych systemów chłodzenia

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 15:55 Intel obecnie czyni finalne prace nad swoimi procesorami Core 12. generacji (nazwa kodowa Alder Lake-S), które trafią do sprzedaży prawdopodobnie w 4 kwartale tego roku. Nowe CPU będą wytwarzane w litografii 10nm SuperFin i otrzymają 8 wydajnych rdzeni Golden Cove i 8 energooszczędnych rdzeni Gracemont (ulepszona wersja Tremont). Cechą tych CPU będzie też obsługa pamięci DDR5 i PCI-Express 5.0 oraz całkowicie nowa podstawka LGA 1700. Poza większą liczbą pinów, gniazdo LGA 1700 będzie również większe od LGA 1151 i LGA 1200 - jego wymiary zamiast 37,5 x 37,5 mm, wyniosą 45 x 37,5 mm, co oznacza, że procesory Alder Lake-S będą mieć prostokątny kształt.



W sieci właśnie pojawiło się więcej szczegółów na temat LGA 1700. Jak się okazuje, dotychczasowe systemu chłodzenia mogą być trudne do zaaplikowania z co najmniej dwóch powodów. Jednym z nich będzie zmieniony,a w zasadzie powiększony rozstaw otworów w płytach głównych, a drugim - niższa wysokość procesora. Po zapięciu w gnieździe LGA, wysokość osłony termicznej CPU ma wynosić około 7,55mm ponad powierzchnią laminatu płyty, podczas gdy w dotychczasowych CPU było to 8,3mm.



Nie wiadomo obecnie jak wyzwania podejdą producenci systemów chłodzenia, i czy opracują systemy montażu starszych coolerów na LGA 1700.



W przypadku systemów chłodzenia dołączonych do pudełka z procesorem - Intel ma je oferować wyłącznie dla CPU Alder Lake-S ze wskaźnikiem TDP do 65W włącznie. Bardziej wydajne wersje z wyższym TDP będą sprzedawane bez dołączonego systemu chłodzenia - jego wybór pozostawiony zostanie użytkownikowi.



Nieoficjalnie wiadomo, że Intel zamierza dla Alder Lake-S przygotować własny cooler wysokiej wydajności, ze zintegrowanym ogniwem Peltier, który będzie oferowany w sprzedaży jako oddzielny produkt.









