Wtorek 25 maja 2021 Seagate wprowadza do sprzedaży dyski HDD Exos z techniką Multi Actuator

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:33 W 2018 roku firma Seagate pochwaliła się nowym rozwiązaniem technicznym opracowanym z myślą o zastosowaniu w klasycznych dyskach twardych tupu HDD. Technika o nazwie Multi Actuator została opracowana aby zasadniczo podwoić wydajność dysków. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu dwóch oddzielnych serwomechanizmów, które pracują niezależnie od siebie. Każdemu z nich przypisane jest oddzielne ramie oraz połowa głowic i talerzy - wspólny jest tylko punkt mocowania. Teraz producent poinformował o wprowadzeniu do sprzedaży pierwszych dysków HDD korzystające z tej technologii - modele o nazwie Exos 2X14, oferujące prędkość do 524 MB/s.



Dyski mają wielość 3,5-cala, nalezą do serwerowej serii Exos i posiadają dwa ramiona z dwoma seromechanizmami i dwoma głowicami. Przy prędkości obrotowej 7200 RPM szybkosć liniowego odczytu i zapisu danych wynosi do 524 MB/s - dla porównania dotychczas najszybszy 3,5-calowy nośnik HDD Seagate o tej prędkosci obrotowej oferował nieco ponad 250 MB/s, natomiast dotychczasowe 2,5-calowe nośniki o prędkosci 15000 RPM osiągały maksymalnie 300 MB/s.



Zdaniem Seagate technologia Multi Actuator jest też tania w produkcji - potrzebny jest tylko jeden dodatkowy magnes do sterowania drugim serwomechanizmem, oraz zmodyfikowany procesor. Wadą jest wyższy poziom hałasu i większe zużycie energii.

Dyski Exos 2X14 oferują pojemność 14TB, i zużywają 7,2W podczas obracania talerzami i do 13,5W podczas pracy głowic.



Nośniki są wyposażone w 256 MB pamięci podręcznej i interfejs SAS 12 Gb/s. Cena nie została niestety podana.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.