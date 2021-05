Wtorek 25 maja 2021 Intel ma już pierwsze próbki 7nm procesorów Meteor Lake-S

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 17:46 Podczas marcowej konferencji o nazwie Unleashed Intel poruszył kwestię przyszłych procesorów dla komputerów klasy desktop. Krzemowy gigant potwierdził, że jeszcze w tym roku na rynek trafią CPU Alder Lake-S, a następnie ich odświeżone wersje w postacji Raptor Lake-S. Z koleii na początku 2023 roku na scenę wkroczyć mają procesory o nazwie kodowej Meteor Lake-S. Będą to pierwsze CPU Intela wykorzystujące jego własny 7nm proces litograficzny, a dodatkowo budowę modułową, podobnie jak obecne procesory Ryzen od AMD.



Jeśli chodzi o wewnętrzną budowę, to spodziewamy się mixu rdzeni x86 Redwood Cove i Next Mont z układem IGP Gen 12.7 oraz kontrolerami DDR5 i PCI-Express 5.0. Całość ma być kompatybilna z podstawką LGA1700.



Teraz Intel poinformował, że właśnie wyprodukował pierwsze próbki 7nm układów scalonych zawierających rdzenie x86. Będą one budować procesory Meteor Lake-S razem z innym rdzeniem, pełniącym rolę podobną jak iOD w procesorach AMD, i prawdopodobnie produkowanym przez wytwórcę innego niż Intel, ale szczegóły na ten moment nie są jeszcze znane.



