Sterownik typu inteligentny dom , czyli inaczej po prostu system Smart Home, to nowoczesne rozwiązanie, które odmieni Twoje mieszkanie i pomoże w wielu codziennych czynnościach. Jednak czy stworzenie takiego systemu stanowi wyzwanie? Otóż niekoniecznie. Wystarczy kilka urządzeń oraz centrala sterująca, aby stworzyć sprytnie działający Inteligentny Dom, który w przyszłości możemy rozbudować o kolejne, dodatkowe elementy. Sterownik Inteligentnego Domu odpowiada za zarządzanie całym systemem na bieżąco przetwarzając informacje zbierane z rozmieszczonych w domu lub na posesji czujników. Transmisja sygnału odbywa się analogowo lub w przypadku nowszych sterowników za pośrednictwem transmisji cyfrowej.





Czym jest Inteligentny Dom? W przeszłości chcąc korzystać z rozmaitych instalacji w domu, takich jak urządzenia grzewcze, klimatyzacja, czy alarmy bezpieczeństwa byliśmy zmuszeni do stworzenia osobnej automatyki dla każdego urządzenia. Wiązało się to również z koniecznością posiadania wielu pilotów oraz urządzeń sterujących. Inteligentny dom jest niczym innym jak ideą zebrania wielu różnych systemów i połączenie ich w jedną całość. Wygodę tego rozwiązania widać już na pierwszy rzut oka. Jakie są zalety Inteligentnego Domu? List zalet, jakie przynosi rozwiązanie typu Inteligentny Dom, jest niewątpliwie bardzo długa. Przede wszystkim to optymalizacja kosztów związanych z energią, ale także komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Dodatkowo nowoczesne systemy typu Inteligentny Dom nie są ani trudne w instalacji, ani w obsłudze. Do zarządzania nawet bardzo rozbudowanym systemem, w skład którego wchodzi wiele urządzeń, wystarczy bowiem tylko smartfon wraz z dedykowaną aplikacją. Z poziomu smartfona można sterować alarmami, monitoringiem, czy nawet ustawić poziom temperatury w mieszkaniu. Wystarczy rozbudować nasz system o dodatkowe urządzenia. Inteligentny Dom pozwala wyłączyć ogrzewanie, kiedy jest ono niepotrzebne, kontrolować zużycie wody i gazu, czy wyłączyć światło za pomocą czujnika ruchu. W skali roku te oszczędności mogą wynosić nawet 20-30% mniejszego zużycia energii niż w przypadku domu bez systemów inteligentnych. Tak duża oszczędność pozwala na błyskawiczny zwrot kosztów samych urządzeń i zachęca do rozbudowy systemu o kolejne elementy.



Z myślą o bezpieczeństwie Twojej rodziny Kolejną istotną zaletą, która ma ogromne znaczenie, jest bezpieczeństwo domowników. Scentralizowane zarządzanie rozmaitymi systemami alarmowymi oraz monitoringiem sprawia, że alarmy i czujniki nawzajem się uzupełniają. Inteligentny Dom wykryje pożar, zalanie, próbę włamania czy wyciek gazu. Przypomni o włączonych urządzeniach elektrycznych, a dzięki zdalnemu sterowaniu nie będzie nawet potrzeby wracać do domu, żeby je wyłączyć. Rozwiązania typu smart stoją na straży naszego bezpieczeństwa, tak abyśmy mogli spać i wypoczywać w spokoju. System otwarty czy system zamknięty? System zamknięty to nic innego jak gotowy zestaw Inteligentnego Domu, który można rozbudować o dodatkowe elementy pod warunkiem jednak, że są to urządzenia tego samego producenta, zgodne z architekturą pozostałych urządzeń. Systemy otwarte z kolei pozwalają na dowolne łączenie urządzeń “podpiętych” do sterownika. Oba rozwiązania mają zarówno swoje wady jak i zalety. Zwarta architektura systemów zamkniętych ułatwia kontrolę nad automatyką oraz zapewnia regularne aktualizacje dla całego systemu. Jednak w zamian nie mamy swobody w doborze nowych urządzeń, będąc zdanym tylko na jednego producenta.