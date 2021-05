Czwartek 27 maja 2021 GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti - Nvidia zaprasza na premierę

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 12:27 (1) Nvidia opublikowała informację, w której zaprasza swoich fanów na premierę nowych kart graficznych. Obędzie się ona w najbliższy poniedziałek 31 maja, czyli pierwszego dnia targów Computex 2021. Producent nie podał jakie karty zostaną wówczas zaprezentowana, ale z licznych nieoficjalnych informacji wiadomo, że chodzi o GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 Ti, czyli przygotowywane od dłuższego czasu, wzmocnione wersje dotychczasowych kart GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3070. Nowe karty mają wzmocnić konkurencję z modelami Radeon RX 6800 XT i Radeon RX 6900 XT.



Przypomnijmy, że według nieoficjalnych danych GeForce RTX 3080 Ti otrzyma GPU GA102-225 z 10240 rdzeniami CUDA i taktowaniem 1365-1665 MHz, oraz 12 GB pamięci GDDR6X o efektywnej szybkości 19 Gbps (przepustowość 912GB/s). Pod względem wydajności model ten powinien więc deptać po piętach karcie GeForce RTX 3090, a główna rożnica to o połowię mniejsza pojemność pamięci, 256 mniej rdzeni CUDA, i o 30 MHz niższe taktowanie GPU.



Z kolei GeForce RTX 3070 Ti otrzyma pełną wersję chipu GA104 z 6144 rdzeniami CUDA, oraz 8 GB lub 16 GB pamięci GDDR6X 19 Gbps z 256-bitową magistralą - będzie więc podrasowaną wersją "zwykłego" GeForce RTX 3070.



GeForce RTX 3080 Ti ma trafić do sprzedaży już 3 czerwca, a GeForce RTX 3070 Ti tydzień później - 10 czerwca.



