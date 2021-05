Czwartek 27 maja 2021 Intel Alder Lake dla latopów z większym wskaźnikiem TDP PL2

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTec | 12:55 Intel obecnie czyni finalne prace nad swoimi procesorami Core 12. generacji (nazwa kodowa Alder Lake), które trafią do sprzedaży prawdopodobnie w 4 kwartale tego roku, zarówno w wersjach dla komputerów stacjonarnych jak i przenośnych. W sieci właśnie pojawiły się nowe informacje na temat laptopowych wersji Alder Lake. Wynika z nich, że Intel kolejny raz planuje wzrost zużycia energii elektrycznej przez swoje CPU, kontynuując proces rozpoczęty 3-4 lata temu raz z kolejnymi odsłonami procesorów z architekturą Skylake. Nowe laptopowe CPU Alder Lake mają mieć wyższe wartości PL2 (Power Limit 2), aniżeli obecnie oferowane CPU Tiger Lake.



Power Limit 2 to pojęcie wprowadzone wraz z debiutem 6-rdzeniowych procesorów Core i7-8700K w 2017 roku. Otrzymały one o 50% więcej rdzeni niż wcześniejsze Core i7-7700K, a dodatkowy wzrost zużycia energii postanowiono ukryć pod postacią PL2, pozostawiając wskaźnik TDP na poziomie zbliżonym do poprzednika. Power Limit 2 początkowo miał być o 25 procent wyższy niż TDP, i tak też było w przypadku Core i7-8700K, gdzie PL2 wynosił 119W. Później zmieniono tą zasadę, zwiększając PL2 do wartości około 2-krotnie wyższych niż TDP , i zwiększając PL2 najpierw do 165W w Core i9-9900K, a później do 250W w Core i9-10900K.



Power Limit 2 trafił także do mobilnych procesorów Intela, które podobnie jak ich odmiany desktopowe w pewnym momencie otrzymały dwukrotnie więszą liczbę 14nm rdzeni, ale ich oficjalny wskaźnik TDP pozostał bez zmain.



Jak się okazuje, w przypadku laptopowych wersji Alder Lake Intel planuje koleny raz zwiększyć różnicę pomiędzy TDP a PL2. Procesory Alder Lake-H45 ze wskaźnikiem TDP 45W mają mieć PL2 wynoszący 115W - dotychczasowe Tiger Lake-H45 z TDP 45W mają PL2 wynoszący 109W. Alder Lake-U28 ze wskaźnikiem TDP 28W mają mieć PL2 64W, zamiast 54W jak w Tiger Lake-U28, a Alder Lake-U15 z TDP 15W będą mieć PL2 wynoszący 55W, o 11W wyższy niż Tiger Lake-U28 i o 1W wyższy niż Tiger Lake-U28. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.



Intel planuje też procesory Alder Lake-H55 ze wskaźnikiem TDP 55W i PL2 wynoszący prawdopodobnie nie mniej niż 135W. W dotychczasowych procesorach mobilnych Intela w ogóle nie występowały wersje z takim wskaźnikiem TDP.







