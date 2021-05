Czwartek 27 maja 2021 Covid-19 atakuje Tajwan, infekcje wśród załogi TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: własne | 13:14 Dotychczas Tajwan pozostawał względnie bezpiecznym miejscem, które omijała epidemia wirusa Covid-19. Niestety sytuacja zmieniała się kilkanaście dni temu - liczba przypadków zakażeń wirusem Covid-19 zaczeła tam dynamicznie rosnąć po 10 maja, co wygląda niepokojąco. Jak wiadomo, na Tajwanie mieszczą się bardzo istotne fabryki układów scalonych, należące do TSMC, UMC, i Microna. Do tego bieżąca sytuacja rynkowa, tj. wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju elektronikę sprawia, że ryzyko ograniczenia produkcji przez te fabryki wskutek konieczności izolacji części załogi brzmi bardzo złowieszczo.



Do tej pory wśród pracowników TSMC odnotowano 2 infekcje - osoby te wraz z nabliższymi współpracownikami zostały poddane izolacji domowej. Ogólnie w skali Tajwanu wzorsła liczba osób skierowanych na kwarantannę lub do pracy w izolacji domowej.



Na ten moment pozostaje liczyć na to, że władzom Tajwanu uda się opanować atak epidemii, a praca fabryk TSMC, UMC, i Microna nie zostanie sparaliżowana.









