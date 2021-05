Czwartek 27 maja 2021 ZEN 4 i procesory Ryzen serii 7000 Raphael - garść nieoficjalnych informacji

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 14:05 W przyszłym roku AMD zaoferuje nam kolejną nową generację procesorów Ryzen. Będą to CPU o nazwie kodowej Raphael, oparte o architekturę ZEN4, i produkowane w nowszym procesie litograficznym 5nm, Jednostki będą też zgodne z nową podstawką AM5, pamięciami typu DDR5, i prawdopodobnie otrzymają więcej rdzeni niż dotychczasowe serie Ryzen 3000 i Ryzen 5000. Doniesienia wskazują też, że każdy CPU z ZEN4 będzie posiadał zintegrowany IGP z architekturą RDNA2, a wskaźnik IPC rdzeni CPU ma kolejny raz wyraźnie wzrosnąć. To informacje znane dotychczas, jednak najnowszy przeciek zdradza kilka nowych szczegółów.



Jeden z użytkowników Twittera znany z kilku wcześniejszych sprawdzonych przecieków, twierdzi, że pozyskał kilka informacji na temat nadchodzących procesorów Ryzen o nazwie kodowej Raphael.



Jak informuje, prace nad architekturą ZEN4 jeszcze nie zostały zakończone, ale są już w ostatecznej fazie. Jeśli chodzi o wzrost wskaźnika IPC - według niego AMD przyjęło dla ZEN 4 wewnętrzny cel w postaci wzrostu IPC o 20 procent względem architektury ZEN 3. Jest to cel o 5 procent wyższy, niż wcześniej przyjęty w fazie projektowania architektury ZEN 3 - wówczas cel wynosił 15 procent wzrostu IPC względem ZEN 2. Warto dodać, że przy architekturach ZEN 1, ZEN 2 i ZEN 3 AMD udawało się nieco przekraczać cele przyjęte względem wzrostu wskaźnika IPC. Na ten moment brak jest jeszcze informacji, czy w przypadku ZEN 4 również i tym razem inżynierom AMD uda się uzyskać wzrost IPC wyższy od zakładanego.



Jeśli chodzi o budowę chipletów, zachowana ma zostać budowa modułu CCX, które tak jak w ZEN 3 będą składać się z 8 rdzeni. Chiplety z rdzeniami ZEN 4 będą wytwarzane w 5nm litografii, i towarzyszył im będzie całkowicie nowy chiplet I/O wytwarzany w 6nm litografii.



Kolejna informacja dotyczy liczby rdzeni całego procesora - nowe CPU mają zadebiutować w wersjach z maksymalnie 16 rdzeniami, jednak AMD ma pozostawić sobie możliwość późniejszego wydania bardziej wydajnych wersji z 24 rdzeniami. Substraty – czyli polimerowe płytki zawierające po jednej stronie miejsca kontaktowe z rdzeniami, a po drugiej pola kontaktowe z podstawką płyty głównej, dla procesorów Raphael zostały zaprojektowane tak, że umożliwiają umieszczenie do trzech chipletów z rdzeniami x86 i jednego chipletu I/O.



Poza tym CPU Raphael mają obsługiwać 28-linii PCI-Express 4.0, czyli o 4 więcej niż dotychczasowe Ryzeny, a płyty z chipsetem X690 pozwolą na montowanie trzech dysków SSD NVMe.



Informator zdradza też, że premiera procesorów Ryzen o nazwie kodowej Raphael, z architekturą ZEN4, na ten moment planowana jest na 3 kwartał 2022 roku, czyli o kilka miesięcy później względem oryginalnych założeń. Na opóźnienie złożyło się szereg czynników, w tym głównie izolacja części zespołu inżynierów w trakcie epidemii.



Natomiast płyty główne z podstawką AM5 zadebiutują wcześniej - prawdopodobnie końcem 1. kwartału 2022 roku, wraz z desktopowymi procesorami APU Rembrand, łączącymi w sobie rdzenie ZEN 3 lub ZEN 3+, z IGP z architekturą RDNA 2 i kontrolerem pamięci DDR5-5200.







