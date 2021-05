Czwartek 27 maja 2021 Rekordowe wyniki finansowe Nvidia w ostatnim kwartale

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 16:15 Nvidia podała dziś wyniki finansowe za zakończony 30 kwietnia 2021 roku ostatni kwartał fiskalny, chwaląc się przy tym rekordowym przychodem i zyskiem. Przychód wyniósł aż 5,66 miliarda dolarów, i był o 84 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem (wtedy wyniósł 3,08 mld USD), oraz o 13 procent wyższy niż we wcześniejszym kwartale, kiedy wyniósł 5,003 mld USD. Dziwnym trafem rekordowe, prawie dwukrotnie lepsze niż przed rokiem wyniki finansowe Nvidia zbiegają się w czasie z bardzo wysokimi cenami kart graficznych, które w sklepach są 2-3 razy droższe od cen sugerowanych. Jeśli chodzi o zysk netto Nvidia, to wzrósł on jeszcze bardziej niż przychód.



Zysk netto w ostantim kwartale wyniósł 1,912 mld USD, w porównaniu do 1,457 mld USD we wcześniejszym kwartale o 0,917 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem. Oznacza to wzrost zysku netto o 31 procent względem poprzedniego kwartału i o 109 procent względem tego samego kwartału rok temu.



Jeśli chodzi o poszczególne działy Nvdia, to dział Gaming, dostarczający karty graficzne dla komputerów stacjonarnych i przenośnych, uzyskał przychód w wysokości 2,76 mld USD, o 106 procent wyższy niż przed rokiem.



Dział Data Center, dostarczający GPU do zastosowań serwerowych (np. Nvidia A10) i produkty dodatkowe takie jak stacje NVIDIA DGX i karty DPU Bluefield, uzyskał przychód 2,05 mld USD, o 79 procent wyższy niż przed rokiem, na co składa się po części mające w międzyczasie przejęcie Mellanox.



Dział Professional Visualization dostarczający rozwiązania do ścian wizyjnych, wizualizacji 3D, i oprogramowanie Omniverse, uzyskał przychód 372 mln USD, o 21 procent wyższy niż przed rokiem, a dział Automotive dostarczający chipy do samochodów, uzyskał przychód 154 mln USD, o 1 procent niższy niż przed rokiem.





W aktualnym kwartale fiskalnym, który potrwa do końca lipca, Nvidia spodziewa się dalszego wzrostu przychodów, do poziomu około 6,3 mld USD.







