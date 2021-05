Czwartek 27 maja 2021 Micorosft zapowiada system Windows kolejnej generacji

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:30 Podczas wirtualnej konferencji Build 2021, Szef Microsoftu, Satya Nadela, wypowiedział dość tajemnicze słowa, zwiastujące albo nadchodzący koniec systemu Windows 10 albo jego znaczącą ewolucję. Jak stwierdził, z Windows 10 korzysta dziś około 1,3 miliarda osób na świecie i jest to platforma zarówno do pracy, rozrywki, komunikacji, jak i też narzędzie dla deweloperów. Użytkownicy mogą swobodnie wybierać sprzęt na jakim będą uruchamiać Windows 10, a co więcej mogą w nim uruchamiać także Linuksa. Następnie Satya Nadela stwierdził, że wkrótce Microsoft wyda jedną z największych aktualizacji systemu Windows w ciągu ostatniej dekady, określając to jako nadejście Windows kolejnej generacji.



„Wkrótce udostępnimy jedną z najważniejszych aktualizacji systemu Windows w ciagu ostatniej dekady, aby otworzyć większe możliwości ekonomiczne dla programistów i twórców. Używałem go na własnym sprzęcie w ciągu ostatnich kilku miesięcy i jestem niesamowicie podekscytowany następną generacją systemu Windows”



Prawdopodobnie Satya Nadela odnosi się do przygotowanej dość dużej aktualizacji dla Windowsa 10, skrywanej pod nazwą kodową Sun Valley. Spekuluje się, że poza wieloma zmianami znacznie większymi niż wprowadzane dotychczas do Windowsa 10, w tym dotyczącymi wyglądu, ta aktualizacja doda też wsparcie dla GUI (interfejsu graficznego) systemu Linuks, umożliwiając uruchamianie na Windows wielu nowych narzędzi i aplikacji.



Na ten moment nie wiadomo, czy wraz z wydaniem Sun Valley Microsoft pozostanie przy nazwie Windows 10, lub zmieni ją np. na Windows 11. Niektórzy sugerują możliwość porzucenia numeracji i pozostania przy nazwie po prostu "Windows



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.