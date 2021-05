Czwartek 27 maja 2021 Praca w branży IT w Krakowie - na jakie oferty zwrócić uwagę?

Autor: materiały partnera | 13:00 Przeglądając oferty pracy nie sposób nie zauważyć, że przedstawiciele branży IT należą do grupy zawodów najbardziej poszukiwanych w naszym kraju. Co najważniejsze dotyczy to nie tylko Polski, ale całego świata. Stały rozwój technologii i nowoczesnych rozwiązań sprawia, że osoby specjalizujące się w nich bez trudu znajdą zatrudnienie. Zawód informatyka, z którym mogliśmy mieć do czynienia jeszcze kilkanaście lat temu nie występuje już dziś samotnie, obok niego możemy zauważyć twórców aplikacji, strony internetowych czy programistów. Jak wyglądają więc perspektywy zatrudnienia w branży IT w stolicy małopolski?









Praca w Krakowie - jak ma się branża IT?



Praca w branży IT ma się doskonale w każdym większym mieście w naszym kraju. Kraków również nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Przeglądając oferty pracy dostępne na portalu ogłoszeniowym możemy się przekonać jak wielu przedstawicieli branży IT jest obecnie na rynku. Jeśli czujesz się pewnie w nowoczesnych technologiach, a którykolwiek z obszarów IT jest Twoją wielką pasją i posiadasz umiejętności, znalezienie zatrudnienia nie powinno sprawić Ci większych trudności. Wiele firm nie oczekuje nawet od kandydatów doświadczenia. Dotyczy to w szczególności twórców stron internetowych, aplikacji, grafików czy programistów. W tym przypadku znaczenie najczęściej odgrywa posiadane portfolio. Jeśli więc chcesz znaleźć zatrudnienie i myślisz o swojej pasji na poważnie, warto zastanowić się nad jego stworzeniem.



Praca w IT, a pandemia



2020 rok wprowadził drastyczne zmiany w wielu sektorach w naszym kraju. Wiele z nich ogromnie ucierpiało, jedna branża IT należy do jednej z nielicznych, która nie tylko nie odnotowała strat, ale odniosła ogromne zyski. Wiele obszarów działalności przedsiębiorstw przeniosło się do internetu. To z kolei sprawiło, że wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów odpowiadających za programowanie, tworzenie tron internetowych oraz grafików. Niepewna sytuacja sprawiła, że coraz więcej firm decyduje się na prowadzenie własnej działalności w internecie. I choć rekrutacje na stanowisko specjalistów w branży IT nieco zmniejszyły swoją ilość, zapotrzebowanie nadal jest ogromne. Jeśli więc posiadasz umiejętności w tej dziedzinie może się okazać, że jest to idealny czas dla siebie, aby swoje zainteresowanie przerodzić w dobrze płatną pracę.



