Nintendo Switch Pro prawdopodobnie jeszcze w tym roku

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 23:31 Wielka popularność, jaką cieszy się konsola Nintendo Switch, skłoniła Nintendo do przygotowania wzmocnionej wersji konsoli. Będzie nią urządzenie o nazwie Switch Pro, które może trafić do sprzedaży jesienią tego roku, czyli 4,5 roku po premierze oryginalnego Switcha. Switch Pro otrzyma większy ekran oraz wzmocnione komponenty. Miejsce obecnego wyświetlacza LCD o przekątej 6,2-cala zajmie 7-calowy ekran OLED o rozdzielczości prawdopodobnie Full HD. Zamiast układu Nvidia Tegra X1 z czterema rdzeniami Cortex-A57 i GPU z serii Maxwell, zastosowany zostanie zupełnie nowy chip z dużo mocniejszymi rdzeniami ARM i GPU na bazie architektury Ampere lub nowszej.



Switch Pro ma być sprzedawany równolegle z wersją zwykłą, w cenie prawdopodobnie 349 lub 399 USD. Po wpięciu do stacji dokującej konsola ma obsługiwać rozdzielczość 4K, która będzie uzyskiwana dzięki zastosowaniu technologii Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling).



Przypomnijmy, że Nintendo Switch jest najlepiej sprzedającą się konsolą w historii, a swoją popularność zawdzięcza m.in. uniwersalnością - tj. możliwością używania zarówno jako konsola stacjonarna, jak i w podróży jako konsola przenośna.



Do końca stycznia 2021 roku, w ciągu 44 miesięcy jakie minęły od momentu rynkowej premiery urządzeń, sprzedanych zostało łącznie 79,87 mln. egzemplarzy konsol. To czyni Nintendo Switch najszybciej sprzedającą się konsolą w dotychczasowej historii. Dla porównania sprzedaż PlayStation 4 w 44 miesiące od premiery wyniosła około 67 mln sztuk, sprzedaż PlayStation 2 wyniosła około 69,5 mln sztuk, a Nintendo Wii około 75 mln egzemplarzy.



Obecnie Switch jest na dobrej drodze do tego, aby jako jedna z nielicznych konsol w historii uzyskać łączną sprzedaż powyżej 100 mln. egzemplarzy, a premiera wzmocnionej wersji powinna w tym pomóc.



