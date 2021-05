Czwartek 27 maja 2021 ZEN 5 Strix Point w litografii 3nm i z koncepcją big.LITTLE

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:56 Obecnie opracowywana przez AMD architektura ZEN 4 doczeka się swojego debiutu rynkowego w postaci procesorów Ryzen o nazwie kodowej Raphael przeznaczonych dla komputerów stacjonarnych, oraz procesorów typu APU o nazwie kodowej Phoenix przeznaczonych dla komputerów przenośnych. Obie serie CPU trafią na rynek za kilkanaście miesięcy, i będą wytwarzane w 5nm litografii od TSMC (poza chipletami I/O w Raphael, które skorzystają z innego procesu produkcji). AMD pracuje też nad architekturą ZEN 5, przeznaczoną dla procesorów mających pojawić się na rynku kilkanaście miesięcy później niż CPU z ZEN 4.



W sieci właśnie pojawiają się pierwsze informacje na ich temat, które mają pochodzić ze źródeł zbliżonych do AMD. Według nich, na bazie ZEN 5 pojawią się CPU o nazwie kodowej Granite Ridge - następcy Ryzenów z serii Raphael, oraz procesory o nazwie kodowej Strix Point, będące następcą APU Rembrandt (ZEN 3 + RDNA 2) i Phoenix (ZEN 4 + RDNA 2). Obie serie procesorów trafią do sprzedaży jako CPU Ryzen serii 8000, i prawdopoodobnie na przełomie 2023 i 2024 roku.



Granite Ridge mają być procesorami przeznaczonymi dla wydajnych desktopów, i będą korzystać z rdzeni x86 z architekturą ZEN 5. Chiplety z tymi rdzeniami będą wytwarzane w litografii 3nm od TSMC. CPU Granite Ridge mają być kompatybilne z podstawką AM5.



Z kolei przeznaczone dla laptopów i energooszczędnych desktopów procesory APU o nazwie kodowej Strix Point, mają skorzystać z koncepcji big.LITTLE, czyli łączenia dużych rdzeni o wysokim wskaźniku IPC z mniejszymi rdzeniami o niższym IPC. Według informacji, procesory te otrzymają miks rdzeni ZEN 5 i ZEN 4D - te ostatnie będą bazować na zmodyfikowanej architekturze ZEN 4, przeniesionej do litografii 3nm i zoptymalizowanej pod kątem mniejszego zużycia energii i mniejszej zajętości powierzchni krzemowej.





Koncepcja big.LITTLE jest od dłuższego czasu obecna w procesorach smartfonowych z architekturą ARM, jednak jeszcze w tym roku pojawi się w procesorach x86 dla laptopów i komputerów PC, w postaci szykowanej przez Intela serii Alder Lake-S. Wygląda na to, że AMD również przygotuje procesory tego typu, które powinny powalczyć z następcami Alder Lake od Intela, czyli zapowiadanymi na 2023 rok procesorami Meteor Lake.









