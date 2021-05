Czwartek 27 maja 2021 Cyberpunk 2077 nadal nie jest dostępny w PlayStation Store

Autor: Zbyszek | 23:43 Cyberpunk 2077 to od strony fabularnej jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek powstały. Niestety w dniu premiery nie można było tego powiedzieć o jej kodzie, zwłaszcza tym w wersji na konsole. Ilość błędów i problemów technicznych była przytłaczająca, a co gorsza ze względu na słabą optymalizację gra okazała się praktycznie niegrywalna na konsolach starszej generacji, czyli Xbox One i PlayStation 4. W efekcie Sony zdecydowało się na bezprecedensową ruch i kilka dni po premierze wycofało Cyberpunk 2077 ze swojego PlayStation Store.



Od tego czasu minęło już prawie pół roku, w między czasie Cyberpunk 2077 otrzymał kikka hotfixów i dwie duże aktualizacje naprawiające liczbe błędy. Mimo tego, najnowsze dzieło CD Projekt RED nadal nie jest dostępne w PlayStation Store.



Zapytany o to prezes CD Projekt stwierdził, z każdą poprawką i aktualizacją gra staje się coraz lepsza, ale mimo tego nie jest w stanie określić, kiedy Cyberpunk 2077 wróci do PlayStation Store. Według niego o przywróceniu gry do sklepu decyduje wyłącznie Sony.



Wygląda więc na to, że gra wciąż nie zadawala jakością kierownictwa Sony. Chociaż wprowadzone poprawki sprawiły, że na PS4 Pro udaje się uzyskać stabilne 30 fps, to

Cyberpunk 2077 wciąż nie jest grywalny na podstawowej wersji PlayStation 4.



W branży mówi się, że Sony czeka z przywróceniem Cyberpunka 2077 do swojego sklepu do chwili, kiedy dostępne będzie jego wydanie dedykowane najnowszej konsoli PlayStation 5, o ile będzie wolne od istotnych błędów. Na ten moment na PlayStation 5 możliwe jest granie w Cyberpunk 2077 w wersji na PS4, w ramach wstecznej kompatybilności, w 60 klatkach na sekundę. Wówczas jednak nie ma co liczyć na dodatkowe efekty graficzne w postacji np. Ray Tracingu. Osoby zainteresowane takim rozwiążaniem muszą też zaopatrzyć się w wersję pudełkową gry.



