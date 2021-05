Piątek 28 maja 2021 Intel Tiger Lake pojawią się w wersjach dla komputerów stacjonarnych

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:03 Niedawna premiera najnowszych procesorów Intela - Core 11. generacji dla komputerów stacjonarnych, o nazwie kodowej Rocket Lake-S, spotkała się z dość mieszanym odbiorem. Jednostki wprowadzają wreszcie dla desktopowych procesorów Intela pierwszą od Skylake nową architekturę CPU, ale są produkowane nadal w starej 14nm litografii. Uzyskany wzrost wydajności na tle poprzednich CPU (Comet Lake) nie jest tak duży, jak wzrost wydajności jaki przyniosły Ryzeny serii 5000 (ZEN 3) na tle Ryzenów 3000 z architekturą ZEN 2, a do tego pobór mocy jest wysoki. Tymczasem dla laptopów Intel oferuje 10nm procesory Tiger Lake.



Posiadają one bardziej nowoczesne rdzenie x86, w postaci Willow Cove, czyli ulepszonej wersji Sunny Cove i Cypress Cove, więcej pamięci podręcznych oraz bardziej wydajny zintegrowany układ graficzny.

Być może ich produkcja idzie na tyle dobrze, że procesory te zawitają wkrótce w wersjach dla komputerów stacjonarnych.



Intel planuje uzupełnienie swoich desktopowych procesorów Core 11. generacji, o kilka nowych modeli, opartych właśnie o rdzenie Tiger Lake. Będą to kolejno: 8 rdzeniowe Core i9-11900KB (3,3-5,3 GHz) i Core i7-11700B (3,2-5,3 GHz), 6-rdzeniowy Core i5-11500B (3,3-5,3 GHz) oraz 4-rdzeniowy Core i3-11100B (3,6-5,3 GHz). Taktowanie pojedynczego wątku dla całej czwórki wynosi 5,3 GHz, co oznacza, że można liczyć na nieco wyższą wydajność jednowątkową niż w przypadku 14nm CPU z serii Rocket Lake-S.



Dzięki wytwarzaniu w 10nm litografii znacząco niższy jest wskaźnik TDP, który wynosi 65W.

Na ten moment nie jest jeszcze jasne, czy nowe 10nm procesory z serii Core 11. generacji bedą dostępne tylko w wersji FC-BGA (np. dla komputerów stacjonarnych typu NUC), czy także w wersji dla gniazda LGA 1200.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.