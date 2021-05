Poniedziałek 31 maja 2021 Samsung szykuje nową serię tabletów internetowych

Autor: Wedelek | źródło: SlashGear | 05:01 W ostatnich latach udział tabletów internetowych sukcesywnie malał aż nadeszła pandemia, a wraz z nią solidne odbicie i wzrost sprzedaży aż o 26%. Jeśli chodzi o tablety internetowe to na tym polu liczą się w zasadzie tylko trzej producenci: Apple (38%), Samsung (18,7%) oraz Huawei (12,7%). Warci wymienienia są jeszcze Amazon i Lenovo, a reszta to już drobnica. Jak zapewne się domyślacie najbardziej opłaca się produkować droższe modele i to właśnie w ten rynek inwestuje Samsung, który przygotował całą serię nowych modeli. Ich specyfikacja wyciekła niedawno do sieci.



Wspólną cechą całej nowej serii jest 120Hz wyświetlacz połączony z wydajnym procesorem, czterema głośnikami, tylnymi aparatami o rozdzielczości 13MP i 5MP, obsługa rysika BLE Pen oraz wsparcie dla 45W ładowania i trzech modułów komunikacyjnych WiFi, LTE i 5G. Oczywiście w podstawowej wersji będzie dostępny tylko ten pierwszy, a za pozostałe będziemy musieli dopłacić.



Do wyboru będą w sumie trzy wersje z ekranami 11” LIPS TFT, 12,4” OLED i 14,6” OLED, które zasilą baterie o pojemności odpowiednio 8000mAh, 10 090mAh i 12 000mAh. Dwa pierwsze warianty otrzymają też 8MP aparat przedni, 8GB RAMu i 128GB/256 SSD, a w największym modelu otrzymamy dwa przednie aparaty: 8MP i 5MP (szerokokątny) oraz 8GB RAMu i 128GB SSD lub 12GB RAMu i 512GB SSD.



Data premiery pozostaje póki co tajemnicą.







