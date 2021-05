Poniedziałek 31 maja 2021 Pojedyncza aplikacja na iPadzie Pro może korzystać z maksymalnie 5GB RAMu

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:15 Pod koniec ubiegłego tygodnia w sieci pojawiła się informacja na temat programowych ograniczeń nowych iPadów Pro z procesorami M1, które sztucznie limitują ilość RAMu jakie może zaadresować pojedyncza aplikacja do 5GB. Tyczy się to wszystkich modeli, w tym TOPowych wersji z 1TB i 2TB nośnikiem SSD, które mają aż 16GB pamięci podręcznej. Dla porównania wcześniejsze wersje iPadów z układami A12Z oddawały do dyspozycji pojedynczej aplikacji maksymalnie 3GB z 6GB dostępnego RAMu. Sprawa ta została nagłośniona po publikacji aktualizacji oprogramowania graficznego ProCreate, w którym ilość możliwych do utworzenia warstw wzrosła z 91 do raptem 115.



Niezadowoleni użytkownicy zaczęli dociekać czemu postęp jest tak mały no i w końcu się dowiedzieli. Tym samym okazało się, że w chwili obecnej zakup iPada z większą ilością pamięci RAM niż bazowe 8GB stoi pod znakiem zapytania. Jasne, w tle możemy mieć uruchomione więcej aplikacji, ale to raczej niewielki plus. Poprawa istniejącego stanu rzeczy ma się wydarzyć po prezentacji nowej wersji oprogramowania o nazwie iPadOS 15, w którym zostanie wprowadzony nowy system zarządzania pamięcią. Nie wiadomo jednak czy wraz z nowym OSem limit pamięci dla aplikacji się zwiększy, a jeśli tak, to o ile, więc przyszłość wcale nie musi być dużo lepsza niż teraźniejszość.



Hey y’all, we’ve just released the M1 compatibility patch. #Procreate on the M1 iPad Pro is up to 4x faster with even more layers. If you’re thinking about getting the new iPad Pro, this is the best Procreate experience yet! pic.twitter.com/yrRKIDzeDA — Procreate (@Procreate) May 28, 2021



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.