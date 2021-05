Poniedziałek 31 maja 2021 Sony będzie wydawać swoje gry AAA również na urządzeniach mobilnych

Autor: Wedelek | źródło: Ubergizmo | 05:31 Jeszcze do niedawna gry od studiów należących do Sony mogliśmy kupić i ograć w zasadzie jedynie na konsolach z rodziny PlayStation. Wyjątek stanowiła usługa PS Now i urządzenia takie jak Xperia Play, ale ich popularność była niewielka i w sumie i tak pozostawaliśmy w ekosystemie Japończyków. Świadome swojej pozycji Sony nie chciało pozwolić na to by ich tytuły ekskluzywne pojawiły się na innych platformach. Nawet jeśli miałyby być na nich droższe. Jednak presja ze strony Microsoftu sprawiła, że starsze tytuły zaczęły w końcu pojawiać się na PCtach, a niebawem trafią również na urządzenia mobilne.



Jest to informacja sprawdzona, bo pochodzi od samego Jima Rayana, czyli szefa Sony Interactive Entertainment. Co więcej powyższy komunikat był skierowany nie do fanów, a do inwestorów i zawierał w sobie takie sformułowania jak „first-party IP” oraz „AAA games”, więc o pomyłce czy nadinterpretacji nie może być mowy. Jedyne czego tak naprawdę nie wiemy to to jakie marki trafią na mobilki i kiedy to nastąpi.



Tak czy siak gracze dostaną większy wybór, fanboje dostaną białej gorączki, a niektórzy rodzice mogą dostać wylewu gdy zobaczą ile te nowe gierki ich kosztują. I choć cen też nie znamy to tanio raczej nie będzie, bo Sony się ceni. Wpływ mają na to dwa czynniki. Po pierwsze produkcja gier AAA jest coraz droższa, a po drugie kompatybilność wsteczna sprawia, że nabywcy PS5 nie będą tak chętnie sięgać po dużo droższe remastery i płatne wersje zoptymalizowane. Presja jaką wywiera na tym polu Microsoft sprawia, że Sony w zasadzie nie może już wydać tej samej gry dwa razy – na PS4 i PS5, więc firma musi szukać nowych rynków zbytu. Innymi słowy nie opłaca się już ograniczać tylko do konsol i lepiej starsze tytuły wydać ponownie na PCtach i urządzeniach mobilnych.



