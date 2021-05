Poniedziałek 31 maja 2021 Apple M1 ma problemy z wyciekiem pamięci

Autor: Wedelek | źródło: różne | 05:47 Zaprojektowanie wydajnego i bezpiecznego procesora to nie lada wyzwanie, a noga może się podwinąć nawet starym wyjadaczom czego dowodzą ciągnące się latami problemy z systemem predykcji w CPU Intela. Swoje za uszami ma w tej kwestii również firma Apple, której procesory z serii M1 mają poważny błąd w budowie systemu pamięci. Zdaniem ekspertów jest to problem sprzętowy i najprawdopodobniej nie da się go załatać w sposób programowy. Innymi słowy będzie trzeba wprowadzić fizyczne zmiany w budowie samego układu, który musi dostać nową rewizję. Objawem wspomnianego tu problemu są wycieki pamięci, która nie jest zwalniana w sposób prawidłowy.



Widać to monitorze aktywności w którym niektóre z aplikacji adresują dużo więcej pamięci niż faktycznie jej potrzebują. Ta pamięć nie jest w żaden sposób wykorzystywana. Po prostu procesor nie zwalnia zasobów, których już nie potrzebuje. Przeprowadzone do tej pory testy wykazują, że niepoprawne działanie tego mechanizmu jest najczęściej powiązane z usługą IOAccelerator, która odpowiada za zarządzanie mocą IGP i to właśnie tego typu aplikacje mogą być najbardziej podatne na wycieki. Sam problem jest jednak znacznie szerszy. Za wykrycie opisywanego błędu odpowiada jeden z deweloperów, a konkretnie Pan Hector Martin.









