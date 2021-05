System monitoringu IP - nowoczesne zabezpieczenie domu dla każdego

Zabezpieczenie domu przed włamaniem to nie tylko alarm. Warto zainstalować również zestaw monitoringu IP, który pozwoli zidentyfikować włamywaczy.













Monitoring w domu - potrzeba czy zbędny wydatek Właściciele domów jednorodzinnych coraz częściej decydują się na instalację dodatkowych zabezpieczeń, które chronią przed włamaniem. Najpopularniejsze z nich to alarmy oraz system monitoringu wizyjnego. Pozwala on zidentyfikować sprawcę ewentualnego zdarzenia oraz stanowi dowód obciążający w ewentualnym postępowaniu karnym. Rozwój technologii sprawia, że monitoring jest dostępny praktycznie dla każdego, a nowoczesne zestawy do monitoringu IP oferują coraz większe możliwości. Zestaw monitoringu IP można zainstalować zarówno w istniejących już budynkach, jak i tych nowo powstających. W tym drugim przypadku warto przygotować plan, który będzie obejmował umiejscowienie kamer, czy poprowadzenie przewodów. Pozwala to uniknąć ewentualnego kucia ścian i uprościć instalację całego systemu. Wiele osób odkłada decyzję odnośnie zakupu i instalacji systemu monitoringu wizyjnego ze względu na związane z tym koszty, jednak należy pamiętać, że na bezpieczeństwu swoim i swojej rodziny nie należy oszczędzać. Jak działa zestaw monitoringu IP? Zestaw monitoringu IP to nowoczesne rozwiązanie, które wykorzystuje przewód ethernetowy-skrętkę do komunikacji na linii kamery - rejestrator. Główną zaletą takiego rozwiązania jest prostota instalacji, którą można również wykonać we własnym zakresie. Wystarczy kupić dobrej jakości zestaw kamer IP (np. oferowany przez sklep EC System) i połączyć je w zaprojektowaną wcześniej sieć. Kamery te obsługują technologię PoE, która przy użyciu jednego przewodu ethernetowego może przesyłać dane i jednocześnie zasilać kamerę. Monitoring IP opiera się na wysyłaniu danych przez Internet, co umożliwia podgląd obrazu w dowolnym miejscu na Ziemi i na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. Rozwój technologii sprawia, że nowoczesne rejestratory i zestawy kamer IP dokonują inteligentnej analizy obrazu. Kamera posiada wbudowany procesor, który dzięki dużej mocy obliczeniowej pozwala na przetwarzanie strumienia video. Nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego oparte na zestawach do monitoringu IP umożliwiają śledzenie konkretnego sektora zwracając szczególną uwagę np.: na zaparkowany samochód, lub wyłączając z obserwacji określone miejsca (np.: to co dzieje się za oknem). Monitoring potrafi także zliczać przechodzących w polu widzenia ludzi oraz rejestrować ich twarze i zapisywać je w bazie danych. Charakterystyka kamer wykorzystywanych w systemach monitoringu wizyjnego

System monitoringu wizyjnego składa się z rejestratora, kamer oraz okablowania. W skład zestawu monitoringu IP mogą wchodzić różnego rodzaju kamery (kopułkowe, tubowe, PTZ), które należy dobrać właściwie do ich lokalizacji. W większości przypadków oferowane kamery można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Pozwala na to odpowiednie zabezpieczenie zarówno przed czynnikami atmosferycznymi (klasa szczelności IP64), jak i uszkodzeniami mechanicznymi (np. wandalizm). Co z parametrami technicznymi? W istniejących już systemach monitoringu wizualnego najczęściej używane są kamery o rozdzielczości FULL HD czyli 2mpx. Obecnie oferowane są jednak urządzenia z o wiele wyższą rozdzielczością i nowoczesną technologią kodowania obrazu H.265. Pozwala ona zaoszczędzić nawet 70% miejsca na dysku w porównaniu z kamerami obsługującymi technologię H.264. Wbudowane diody IR umożliwiają nagrywanie obrazu również w nocy, a jego jakość zdecydowanie podnosi białe podświetlenie. Posiadanie własnego systemu monitoringu to wyraz dbałości o swój dobytek. Rozwój technologii sprawia, że jego instalacja jest stosunkowo tania i dostępna dla każdego. Rozwiązania oparte na połączeniu internetowym są proste w montażu i umożliwiają podgląd obrazu z dowolnego miejsca.