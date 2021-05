Poniedziałek 31 maja 2021 Nowe modele mobilnych Tiger Lake-U i NUC Beast Canyon

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 17:25 Intel dodał do oferty dwa nowe procesory z rodziny Tiger Lake-U o TDP od 18W do 28W. Są to modele Core i7-1195G7 i Core i5-1155G7, oba z czterema rdzeniami x86 Willow Cove i ośmioma wątkami, dwukanałowym kontrolerem pamięci RAM typu DDR4-3200MHz/LPDDR4x-4266MHz oraz IGP na bazie Gen 12. Układ i7-1195G7 ma IGP z 96 jednostkami EU i zegar 2,9GHz/5.0GHz, a w i5-1155G7 mamy IGP z 80EU i zegar 2.5 GHz/4.5 GHz. Dzięki wysokiemu taktowaniu opisywane procesory mają wyprzedzać rozwiązania od AMD w większości zastosowań, co Intel stara się podkreślać na każdym kroku.



Oprócz dwóch nowych procesorów Chipzilla zaprezentowała też nową wersję NUCa o kodowej nazwie Beast Canyon, która oferuje procesory 11-tej generacji z serii H o TDP do 65W oraz możliwość zastosowania dodatkowego akceleratora czy to firmy Nvidia czy AMD. Co ciekawe na razie brak informacji o układzie DG1 lub DG2 jako opcji dodatkowej. Sam NUC przestał też być małym PCtem. Teraz jego obudowa ma pojemność aż 8 litrów. Została natomiast charakterystyczna czaszka jako logo.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.