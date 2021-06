Wtorek 1 czerwca 2021 Braki układów scalonych potrwają jeszcze kilka lat

Autor: Wedelek | 05:01 Szef Intela – Pat Gelsinger podczas panelu otwierającego targi Computex stwierdził, że trwające obecnie problemy z dostępnością układów scalonych będą mieć miejsce jeszcze co najmniej kilka lat. Powodem takiego stanu rzeczy jest nie tylko radykalnie zwiększone zapotrzebowanie na wszelkiej maści chipy, ale również zachwiany łańcuch dostaw. W związku z pandemią SARS-CoV-2 wydobycie i transport surowców są znacząco utrudnione. Podobnie jak produkcja i późniejsze dostarczenie gotowych produktów do klientów. Zdaniem Pata Gelsingera na nadrobienie już istniejących opóźnień potrzeba co najmniej kilkanaście miesięcy, a biorąc pod uwagę, że zapotrzebowanie wciąż rośnie obecna sytuacja potrwa jeszcze dłużej.



Jednocześnie szef Intela chwali się, że jego firma w ciągu czterech lat podwoiła swoje zdolności produkcyjne, a Chipzilla współpracuje w tym zakresie z niemal wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw. To jednak wciąż za mało.



Rozważania Gelsingera dotyczą rynku jako całego ekosystemu, więc długoletnie braki na pewno nie będą dotyczyć wszystkich rynków. Może być na przykład tak, że same procesory będą dostępne w zadowalającej ilości, ale będzie brakować np. układów komunikacyjnych, co nie dla każdego jest ważne. Nadal jednak jest to raczej zła nowina dla konsumentów.



