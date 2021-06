Wtorek 1 czerwca 2021 XPG zapowiada bardzo szybkie pamięci DDR5

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:31 Tajwański producent podzespołów komputerowych – firma XPG – ogłosił, że w trzecim kwartale bieżącego roku do sklepów trafią pierwsze moduły DDR5 z rodziny Caster skierowane do wymagających graczy. Mają one oferować wysoką częstotliwość pracy na poziomie 6000MHz – 7000MHz przy relatywnie niskim timingu. Jeśli chodzi o planowane pojemności, to na ten moment pewne są trzy wersje: 8GB, 16GB oraz 32GB. Producent zachwala, że jego moduły powstają we współpracy z Gigabytem, MSI, Asusem i AsRockiem, co ma gwarantować bezproblemową współpracę ze wszystkimi popularnymi typami płyt głównych.



Ich dodatkowym atutem ma też być wsparcie dla technologii PMIC (Power Management Integrated Circuit) i korekcji błędów ECC (Error Correcting Code) oraz niższe napięcie robocze (1,1V) niż w przypadku modułów DDR4. W sprzedaży mają się pojawić jednocześnie wersje z dodatkowym podświetleniem i takie, które będą go pozbawione.







