NVidia@Computex - nowości związanych z grami i twórcami

Autor: Redakcja | 08:13 Firma zorganizowała dzisiaj konferencję, podczas której przedstawiła szereg nowości związanych z grami i twórcami. Zaprezentowano między innymi dwie nowe karty graficzne dla graczy, flagowca GeForce RTX 3080 Ti oraz GeForce RTX 3070 Ti. Ogłoszono, że DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2 oraz Rainbow Six Siege uzupełniają listę ponad 130 gier i aplikacji wspieranych przez karty RTX. Technikę NVIDIA Reflex wykorzysta 12 z 15 najpopularniejszych sieciowych strzelanek, a najnowsze tytuły, które otrzymają jej wsparcie to między innymi Escape from Tarkov oraz CrossFire HD.



Czas na Ti: NVIDIA przedstawia flagową kartę graficzną dla graczy



GeForce RTX 3080 Ti, wykorzystująca architekturę NVIDIA Ampere, zapewnia ogromny przyrost wydajności oraz wysoką jakość działania dzięki takim cenionym technikom jak ray tracing, wspieraną przez sztuczną inteligencję NVIDIA DLSS, redukującą opóźnienia NVIDIA Reflex, funkcjom strumieniowania NVIDIA Broadcast oraz zwiększonej pamięci, która pozwala przyspieszyć działanie najpopularniejszych aplikacji dla twórców. Nowa flagowa karta graficzna z rodziny RTX będzie dostępna w sklepach od 3 czerwca w cenach rozpoczynających się od 1199 dolarów.







GeForce RTX 3070 Ti zaś to turbodoładowana wersja karty RTX 3070, najpopularniejszego modelu wykorzystującego architekturę NVIDIA Ampere. Większą wydajność zapewniają dodatkowe rdzenie CUDA oraz superszybka pamięć GDDR6X. Elementy te sprawiają, że GeForce RTX 3070 Ti oferuje 1,5-krotny wzrost wydajności w porównaniu do karty poprzedniej generacji GeForce RTX 2070 SUPER i dwukrotny w porównaniu do GeForce GTX 1070 Ti. Będzie dostępna od 10 czerwca w cenach rozpoczynających się od 599 dolarów.



Nowe karty graficzne zapewniają doskonałą wydajność także ponad 45 milionom osób na całym świecie wykorzystujących komputery do profesjonalnych zadań. Wspierane przez platformę NVIDIA Studio i wyposażone w pamięć GDDR6X (12 GB w przypadku RTX 3080 Ti, 8 GB w RTX 3070 Ti) karty RTX przyspieszają działanie najważniejszej aplikacji fotograficznej (Adobe Photoshop), kluczowej aplikacji do edycji wideo (Adobe Premiere Pro), najczęściej wykorzystywanej aplikacji do transmisji (OBS) oraz każdego liczącego się programu do renderowania grafiki 3D. Obecnie istnieje ponad 70 aplikacji do tworzenia treści, które wykorzystują akcelerowane przez karty RTX funkcje ray tracingu, DLSS lub sztucznej inteligencji.



DOOM Eternal, Rainbow Six Siege oraz Red Dead Redemption 2 wśród najnowszych gier ze wsparciem dla RTX



Ray tracing oraz DLSS zostały bardzo szybko zaadoptowane przez twórców oprogramowania. Obecnie ponad 130 gier i aplikacji wspiera techniki akcelerowane przez karty graficzne NVIDIA RTX, w tym wykorzystujący rdzenie RT ray tracing, NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) oraz oparte na sztucznej inteligencji funkcje wykorzystujące rdzenie Tensor.







Będzie ich jeszcze więcej. Wśród gier zaprezentowanych podczas konferencji prasowej firmy NVIDIA oraz w trakcie samych targów i wykorzystujących zarówno ray tracing jak i technikę DLSS, znalazły się takie tytuły jak The Ascent, DOOM Eternal, DYING: 1983, Icarus, LEGO Builder’s Journey oraz The Persistence. Gry, które przyspieszą dzięki DLSS to między innymi Red Dead Redemption 2 oraz Rainbow Six Siege.



NVIDIA Reflex w 12 z 15 najpopularniejszych strzelankach wieloosobowych



Ekosystem NVIDIA Reflex wciąż rozszerza się dzięki dodaniu obsługi kolejnych czterech gier: Escape from Tarkov, CrossFire HD, Naraka: Bladepoint oraz War Thunder. Wkrótce 12 z 15 najpopularniejszych strzelanek będzie wspieranych przez tę technikę. Ogłoszono również, że firmy EVGA, Lenovo i Viewsonic dołączyły do listy partnerów dostarczających graczom myszy oraz monitory G-SYNC z wbudowanym analizatorem opóźnień Reflex.



Laptopy z kartami GeForce RTX serii 30 dla każdego gracza i twórcy



Na targach COMPUTEX zaprezentowano także najnowsze laptopy z kartami graficznymi GeForce RTX serii 30. Firmy Alienware i Acer pokazały nowe, innowacyjne laptopy dla graczy. Alienware x15 to ultrasmukły model z kartą GeForce RTX 3080 i wyświetlaczem G-SYNC o rozdzielczości 2560x1440. To najpotężniejszy na świecie 15-calowy laptop o grubości poniżej 16 mm. Nowy 16-calowy Predator Triton 500 SE firmy Acer również wyposażony jest w kartę GeForce RTX 3080 i naszpikowany został technikami Max-Q trzeciej generacji, zapewniającymi najwyższą wydajność oraz komfort pracy.



Również twórcy znajdą coś dla siebie. Wśród nowości z kartami RTX znajdziemy między innymi ultraprzenośnego 14-calowego HP Envy 14 oraz 15-calowego HP Envy 15. Linia Acer ConceptD obejmuje modele od ConceptD 3 z kartą GeForce RTX 3050 lub 3050 Ti, aż po ConceptD 7 i 7 Pro z kartami GeForce RTX 3080 i NVIDIA RTX A5000. Z kolei od firmy MSI do programu Studio dołączają WS66, WS76, Creator 17 oraz elegancki laptop klasy premium Creator Z16 z kartą graficzną GeForce RTX 3060.



Jeszcze więcej atrakcji dla graczy



NVIDIA udostępniła również nową darmową mapę Titanium City do gry Fortnite, przeznaczoną dla 12 graczy. Nawiązuje ona do premiery karty graficznej GeForce RTX 3080 Ti i przedstawia ją jako tło mapy, a cała akcja rozgrywa się wokół niej. Aby zagrać, uruchom tryb kreatywny w grze Fortnite i wpisz kod wyspy 1866-3511-4211.



NVIDIA, Valve i społeczność graczy korzystających z systemu Linux współpracują nad wprowadzeniem techniki NVIDIA DLSS do środowiska Proton. Gracze linuksowi będą mogli wykorzystać dedykowane sztucznej inteligencji rdzenie Tensor w kartach graficznych GeForce RTX, aby zwiększyć liczbę wyświetlanych klatek na sekundę w swoich ulubionych grach Windows, uruchomionych pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Wsparcie dla gier wykorzystujących API Vulkan pojawi się jeszcze w tym miesiącu, natomiast obsługa DirectX jesienią.



