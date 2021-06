Mobilność w drodze rozwoju firmy

Chcemy pracować poza biurem

Warto skupić się na rozwiązaniach, które pozwolą naszym pracownikom pracę na wielu urządzeniach, jeżeli nie chcemy ograniczać im pracy zdalnej. Pracownik wówczas może wykonywać powierzone mu zadania posiadając dostęp do plików i danych firmy, bez względu na to czy korzysta z komputera, laptopa czy smartfonu. Dzięki takiemu systemowi możemy osiągać masę korzyści, dzięki elastycznemu dostosowaniu godzin pracy. Większość firm uważa, że praca zdalna za pomocą dostępu do chmury przynosi wiele zalet. Skąd takie wnioski? Praca na odległość umożliwia zmianę otoczenia, co znacznie poprawia nastawienie i zwiększa kreatywność, nie słysząc w tle rozmów innych współpracowników oraz nie posiadając dostępu do innych rozpraszaczy typu telefon pozwala skupić się w pełni na powierzonym zadaniom i wykonywaniu ich efektywniej. Kolejnym plusem jest brak tracenia czasu na dojazdy do pracy co przekłada się z kolei na czerpanie większej satysfakcji z pracy i życia osobistego, zyskujemy wówczas wiele czasu wolnego na relaks.

Jak się na to przygotować?

Firmy, które mają świadomość ogromu korzyści jakie płyną z pracy zdalnej częściej pozwalają na tego typu rozwiązanie przystosowując swoją infrastrukturę pod tym kątem, korzystając często z outsourcingu IT. Praca zdalna wymaga sprawnej komunikacji między poszczególnymi zespołami. Bez względu, gdzie znajdują się pracownicy chętnie dołączają do konferencji i uczestniczą w spotkaniach. Praca całego zespołu musi być przeprowadzona na jednolitych wersjach plików w trybie online. Niezbędne jest odpowiednie zarządzanie dostępem do plików poprzez poszczególnych pracowników. Usługi w chmurze spełniają te wymagania i świetnie wpisują się w system pracy zdalnej.

Chcemy być na czasie oraz optymalizować koszty

Zmiany kadrowe, przygotowanie nowych miejsc pracy, wymiana sprzętu – to wszystko związane jest z ciężkimi do rozplanowania kosztami. Dodatkowo firmy często nie chcą płacić za coś, czego w pełni nie wykorzystują. Na pomoc przychodzą rozwiązania w chmurze, które łatwo jest zaplanować. Obecnie wymaga się od przedsiębiorców podjęcia zdecydowanych kroków w celu ochrony swoich danych, niestety cyberprzestępczość rozwija się z roku na rok coraz mocniej. Warto skorzystać z outsourcingu IT. Firmy zewnętrzne posiadają na tyle wyszkolonych fachowców, że poradzą sobie z każdym typem zabezpieczeń. Aby utrzymywać odpowiedni poziom bezpieczeństwa bardzo ważne jest, aby zadbać o regularne aktualizacje oprogramowania oraz systemów. Rozwiązania chmurowe pozwalają na dostęp do najnowszych wersji programów, które radzą sobie również z plikami starszego typu. Warto już teraz wziąć pod uwagę rozszerzenie swojej infrastruktury IT bądź znalezienie odpowiedniej firmy outsourcingowej, która przygotuje każdą firmę na sprawną obsługę pracy zdalnej.

Artykuł powstał przy współpracy z NGSolutions.pl