Czy etui do Samsunga Galaxy M11 musi być drogie?

Samsung Galaxy M11 - specyfikacja techniczna, najważniejsze informacje



Smartfon od producenta z Korei Południowej łączy w sobie atrakcyjną cenę oraz całkiem dobrą specyfikację techniczną. Warto docenić też producenta za to, że zdecydował się na atrakcyjny design, na czele z technologią Infinity-O, czyli ulokowaną w górnym lewym rogu wyświetlacza dziurką, gdzie znajduje się kamerka selfie.



Wyświetlacz wykonano w technologii LCD (PLS-TFT), a jego przekątna wynosi 6,4 cala. Pozytywnie zaskakuje też format 19,5:9, dzięki któremu bryła telefonu wygląda nowocześnie, atrakcyjnie dla użytkownika. Matryca pracuje w rozdzielczości HD+ (1560 × 720 pikseli na cal).



Telefon napędza autorski procesor Samsunga: Exynos 7904 z dedykowanym układem graficznym Mali G71 MP2. W zależności od wersji smartfon można kupić w wersji z 3 lub 4 GB pamięci RAM i 32, lub 64 GB na dane użytkownika. Miejsce na dane można poszerzyć dzięki dedykowanej karcie microSD. Maksymalna pojemność, z jaką poradzi sobie M11 to 512 GB.



Godnym odnotowania jest potrójny aparat główny: 13 Mpix (f/1.8) + 5 Mpix (f/2.2) + 2 Mpix moduł do detekcji głębi. Jak na urządzenie z niższej półki cenowej, jest to całkiem dobry zestaw. Nieopodal aparatu znajduje się też skaner linii papilarnych. Producent nie zdecydował się tutaj na czytnik zaimplementowany w obszarze roboczym wyświetlacza.



Pozytywnie zaskakuje też pełen slot na dwie karty SIM, który jet niezależny od wejścia na kartę pamięci. Można więc jednocześnie korzystać z dwóch kart, a także zwiększyć ilość miejsca na dane w telefonie. Akumulator ma pojemność 5000 mAh, a ładowanie odbywa się przez port USB-C. Nie jest to najlżejsze urządzenie na rynku. Waży aż 197 gramów.



Co wyróżnia dobre etui do Samsunga Galaxy M11?



Warto zwrócić uwagę nie tylko na wygląd, ale i na jakość wykonania produktu. Byłoby dobrze, gdyby etui, na jakie się zdecydujemy, spełniało normy z zakresu ochrony urządzenia podczas upadku. Takim standardem jest na przykład Absorber 125.



Etui zgodne z tą normą ma w swojej ofercie na przykład polski producent - firma 3mk.pl - https://sklep.3mk.pl/akcesoria-do-galaxy-m11. Od ponad dekady działa w tym segmencie rynku i wprowadza wiele innowacji, dzięki którym jej produkty są bardzo pozytywnie odbierane przez społeczność.









Jeśli zdecydujemy się na etui 3mk Matt Case, to zyskamy produkt, który zapewnia dodatkową ochronę modułowi aparatu. Wszystko dzięki zastosowaniu przez producenta dodatkowej, podwyższonej krawędzi wokół wyspy z aparatami.



Jak dodatkowo można wzmocnić Samsunga Galaxy M11?



Na pewno trzeba podejść do kwestii bezpieczeństwa smartfona w sposób jak najbardziej kompleksowy. Etui uchroni lub zminimalizuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, gdy ten upadnie na tylną ścianę obudowy. Warto jednak dodatkowo zatroszczyć się o wyświetlacz.



Dobrej jakości szkło ochronne nie powinno kosztować więcej niż kilkadziesiąt złotych. To o wiele mniej niż wymiana uszkodzonego modułu wyświetlacza. To jedna z głównych przyczyn, dla których warto dodatkowo wzmocnić ten element urządzenia.



W razie gdyby szkło ochronne się skruszyło lub było mocno porysowane, po prostu ściągamy je z panelu dotykowego i nakładamy nowe. Osoby, które nie zdecydowały się na zakup takiego dodatkowego zabezpieczenia, zazwyczaj będą musiały wysupłać z portfela nieco więcej pieniędzy. Wymiana wyświetlacza w serwisie producenta wciąż może sporo kosztować.



