Wtorek 1 czerwca 2021 AMD zapowiada wielowarstwowe Ryzeny

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 17:07 Najciekawszą z nowości zaprezentowaną przez AMD podczas wystąpienia na targach Computex jest nowy sposób budowy warstwowych układów scalonych opracowany we współpracy z TSMC. Zakłada on umieszczenie nad rdzeniami krzemowymi dodatkowej warstwy z pamięcią podręczną połączoną z pozostałymi warstwami poprzez interfejs typu TSV. Na ten moment nie wiemy czy ten nowy typ cache będzie przez procesor traktowany jako pamięć L3 czy L4 ale producent twierdzi, że profity płynące z jego użycia będą wymierne. Pokazany podczas targów prototyp z rdzeniami Zen 3 był o 15% wydajniejszy od układu obecnej generacji taktowanego tym samym zegarem, co jest nie lada wyczynem.



Wprowadzona zmiana podnosi zresztą nie tylko wydajność w grach ale i tych aplikacjach użytkowych, w których liczy się ilość pamięci podręcznej. Teraz bowiem 8-rdzeniowe Ryzeny będą mogły jej mieć nawet 100MB - 4 MB L2 (po 512KB na rdzeń) + 32 MB L3 + 64 MB 3D Vertical Cache.



Zaprezentowane przez Dr Lisę Su rozwiązanie zakłada, że tylko część procesora będzie miała co najmniej dwie warstwy. Reszta ma zostać przykryta elementem wyrównującym poziom i odpowiadającym za lepsze przewodzenie ciepła. Pierwsze układy bazujące na tej technologii zobaczymy już pod koniec roku.







