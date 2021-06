Wtorek 1 czerwca 2021 AMD prezentuje odpowiedź na DLSS i mobilne Radeony

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 17:10 AMD zapowiedziało, że 22 czerwca w ręce użytkowników trafi nowa technologia dystrybuowana w ramach pakietu FidelityFX. Mowa o konkurencji dla Nvidiowego DLSS, czyli Super Resolution (FSR). Na ten moment wiemy na jej temat stosunkowo niewiele. Na pewno będzie to rozwiązanie bazujące na supersamplingu i SI, które ma być dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Oznacza to, że FSR odpalimy nie tylko na Radeonach, ale i na kartach firmy Nvidia co zresztą zostało pokazane podczas demonstracji tej technologii. AMD twierdzi, że ich implementacja jest łatwiejsza w użyciu niż DLSS 2.0, a z jej wykorzystaniem można nawet podwoić ilość klatek na sekundę w grach.



W praktyce podczas testu przeprowadzonego w grze Godfall na komputerze z Radeonem RX6800 wydajność w rozdzielczości 4K i w trybie Ultra Quality wynosiła 78FPS, w Quality było to 100FPSów, w Balanced udało się dobić do 124FPS, a w Performance do 150FPS. Dla porównania po wyłączeniu FSR przy natywnym 4K i z włączonym RT ilość klatek dobijała do 49FPSów.



Podczas innej prezentacji GeForce GTX 1060 w trybie Epic i przy rozdzielczości 1440P uzyskał średnio 27FPSów w trybie natywnym i 38FPS po włączeniu FSR. Przyrost wydajności wyniósł więc około 41%.



Jeśli chodzi o wspierane akceleratory, to w tej chwili nowa technologia od AMD będzie działać na Radeonach z serii RX Vega, RX 500, RX 5000 i RX 6000, oraz na kartach GeForce z GPU Pascal, Turing lub Ampere.



Przy okazji AMD pokazało też światu Radeona RX 6800M na bazie RDNA2 z 40 blokami CU, 96MB pamięci podręcznej i 12GB pamięci VRAM typu GDDR6 (interfejs 192-bit) oraz Radeona RX 6700M z 36CU, 80MB cache i 10GB RAMu.







