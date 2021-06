Środa 2 czerwca 2021 Google przekonuje, że FLoC zadba o naszą prywatność

Autor: Wedelek | 05:01 Google dwoi się i troi aby dowieść, że ich algorytm FLoC (Federated Learning of Cohorts) jest nam nie tylko potrzebny, ale i będzie dużo bezpieczniejszy dla użytkowników niż tradycyjne ciasteczka. Pod skrótem tym kryje się metoda budowania grup podobnych użytkowników realizowana na podstawie historii ich przeglądarki – w co klikali, ile spędzali czasu na danej witrynie itp. FLoC korzysta w tym celu z uczenia federacyjnego, czyli techniki uczenia maszynowego, która przetwarza dane dotyczące zachowania użytkowników w sieci i buduje specjalne grupy zainteresowania zwane kohortami.



Co ważne żadne prywatne dane nie są w tym przypadku wysyłane na zewnętrzne serwery, a zamiast tego przeglądarka sama decyduje do jakiej grupy przynależy dany użytkownik i zwraca innym witrynom jedynie numer kohorty do której przypisano danego człowieka. Dzięki temu użytkownik ma zachować więcej prywatności. Reklamodawcy z drugiej strony widzą, że dana kohorta grupuje użytkowników zainteresowanych danym typem reklam i dzięki temu mogą precyzyjnie docierać do przyszłych klientów nie wiedząc tak naprawdę co ich ze sobą łączy (w jakim są wieku, jakie mają preferencje etc.).



Problem polega na tym, że z FLoCa korzysta przede wszystkim Google i przeglądarki oparte o Chromium, a to wzbudza wśród pozostałych usługodawców obawy, że gigant będzie chciał wykorzystać ten mechanizm do własnych celów i walki z konkurencją. Pojawiają się tez zarzuty, że Google celowo może chcieć wbudować do algorytmu tzw. furtki, którymi będzie można nielegalnie pozyskać część prywatnych danych użytkowników. Google twierdzi oczywiście, że to wszystko to bzdury i zarzeka się ustami Jerrego Dischlera, że nigdy nie wykorzysta FLoCa w złym celu. Pytanie tylko czy użytkownicy mu w to uwierzą.



