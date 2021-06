Środa 2 czerwca 2021 Raspberry Pi rozpoczyna sprzedaż układu RP2040

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 05:15 Eben Upton, aktualny szef Raspberry Pi ogłosił, że począwszy od 1 czerwca jego firma otwiera się szerzej na potrzeby klientów i rozpoczyna globalną sprzedaż układu SoC RP2040. Wspomniany chip składa się z dwóch rdzeni Arm Cortex M0+ i stanowi serce modelu Raspberry Pico. Do tej pory dostęp do niego mieli jedynie partnerzy „malinki”, co redukowało ilość oferowanych konfiguracji. Teraz powinno być ich zdecydowanie więcej. Tym bardziej, że sam układ do drogich nie należy – wyceniono go na $1, co w dobie pandemii i ogólnych problemów z dostępnością chipów może stanowić dobrą alternatywę dla konkurencyjnych układów dla segmentu DIY.



Na początek ilość dostępnych chipów nie będzie porażająca – zamówiono ich 40’000, ale jeśli będzie zapotrzebowanie, to Raspberry z pewnością zwiększy tę pulę o dodatkowe układy.







